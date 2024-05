¿Indirecta? Ricardo Mendoza halaga a Gisela en medio de críticas de Magaly Medina": "Ella es guapa"

¡No le digas! Ricardo Mendoza y Jorge Luna están en el ojo de la tormenta a raíz de sus polémicas declaraciones en contra de sus seguidores. Ambos señalaron que no le debían nada al público y que, incluso, no les gustaba tomarse fotos con ellos, por lo que muchos usuarios en redes los criticaron y, su "madrina" Magaly Medina se sumó a estos comentarios al tildarlos de "soberbios". Tras estas declaraciones, "Richavo" no tuvo mejor idea que recordar su paso por "América Televisión" y resaltó la exitosa carrera de Gisela Valcárcel, además de resaltar su belleza física. ¿Será una indirecta para la "Urraca"?

Ricardo Mendoza habla sobre su paso por la televisión

Hace unos años, Ricardo Mendoza todavía no conocía lo que era el éxito y, como él mismo lo dice, era "uno más" tratando de ingresar al mundo de la televisión. Sin embargo, en el camino se dio que no era lo suyo y esto lo descubrió en su paso por América Televisión.

El popular "Richavo" trabajó como extra en el elenco cómico de Carlos Álvarez luego de ser parte de la primera película de "Asu Mare" y recientemente, en "Solo queremos conversar", detalló que esta experiencia no fue del todo grata para él.

"A mí la dinámica de la televisión nunca me gustó, pero he conocido a personas interesantes, que son Cathy Saénz y Choca [Mandros]. Siempre he hablado bien de ellos porque me trataron muy bien. Yo en esa época era un extra más del programa de Carlos Álvarez, no tenía lo que tengo ahora. En televisión te juzgan por quién eres, no tratan a todos por igual lamentablemente", señaló.

Además, en medio de las críticas que ha vertido Magaly Medina en su contra, no dudó en hablar de su archirival televisiva, Gisela Valcárcel. Según el comediante, la "Señito" es un ejemplo de superación y belleza y la halagó a más no poder con sus recientes declaraciones.

"Una vez me la encontré haciendo selfies y otra vez cuando la maquillaban; y la verdad es que Gisela me trataba bastante bien. Seguro que ella que ni se acuerda porque yo era un don nadie que trabajaba en el programa de Carlos Alvarez. Ella no tenía por qué saber quién era, pero me trató muy bien, aparte que es guapa. Me gustó cómo me trató" , manifestó el exsaliente de Mayra Goñi.

¿Qué había dicho Magaly Medina?

Magaly Medina comentó la polémica en la que se han visto envueltos Jorge Luna y Ricardo Mendoza tras confesar que no les agrada que sus fans se les acerquen cuando están en diversos lugares y es que la conductora aseveró que a pesar de ser duramente criticados no han perdido el cariño de la gente.

"Muchos dicen sin pruebas solo porque se les ocurre que los de 'Hablando Huevadas' han perdido seguidores en su canal de YouTube, que muchos seguidores se han ido, que es el final de Hablando Huevadas y eso es una gran mentira", dijo.

Sin embargo, también los tildó de soberbios y la conductora no justificó sus recientes declaraciones de ambos comediantes y aseveró que a veces la fama ciega a las personas por lo que les aconsejó siempre mantenerse humildes ya que es gracias al público por el que ellos hoy en día gozan de su éxito.

"La humildad es lo que se tiene que conservar aunque en un principio a todos se nos nubla la cabeza, todos nos hemos mareado pero la actitud no es esa", concluyó Magaly Medina, tras el escándalo mediático de Jorge Luna y Ricardo Mendoza.