¡Inesperado! Jazmín Pinedo y Rebeca Escribens protagonizaron caída EN VIVO

En una reciente transmisión en vivo del programa de Jazmín Pinedo, "Más Espectáculos", ocurrió un momento inesperado que impactó a los espectadores y provocó risas entre los presentes. La presentadora de televisión, junto con su colega Rebeca Escribens, protagonizaron una aparatosa caída que se volvió el centro de atención del día.

"No hay respeto alguno. Lo que pasa es que Rebeca está molesta conmigo porque he venido y le he dado unos besos a mi productor. Vamos a mostrarlo", comentó Jazmín, refiriéndose al cumpleaños de su productor, Luchito.