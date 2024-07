Mónica Sánchez revela detalles de su relación de tres años con Daniel Sacro: "Un mensaje por Instagram"

La querida actriz peruana, Mónica Sánchez, conocida por su papel de 'Charito' en "Al Fondo Hay Sitio", se abrió sobre su vida amorosa. Mónica compartió detalles inéditos de su relación con el argentino Daniel Sacro: qué le ha traído a su vida, cómo lo conoció, la relación con sus hijas y más.

Mónica Sánchez cuenta detalles de su relación con Daniel Sacro

Mónica Sánchez, recordada por su papel de 'Charito' en "Al Fondo Hay Sitio", reveló detalles inéditos de su vida amorosa en una entrevista con Verónica Linares en el podcast 'La Linares'. Mónica habló sobre cómo su relación con Daniel Sacro ha aportado tranquilidad y sabiduría a su vida.

Cabe señalar que su pareja y ella se llevan 11 años de diferencia, siendo Mónica mayor que él. Linares le preguntó qué opina sobre que la molesten con ese tema y le digan colágeno a su pareja. Aunque en realidad, ya es un adulto como ella. Mencionó además un ejemplo cercano de una pareja que funcionó con una similar diferencia de edad.

"A mí me encanta la gente joven. Y tampoco es que sea tan joven. Pero, mi mamá le llevaba 10 años a mi papá. Por ahí, me viene. Y estuvieron casados 35 años juntos. Mi mamá tenía 29 y mi papá 19 en Trujillo, en los años 40, imagínate. ¡Una locura! Y sí, a mí con la juventud, no solo a nivel de pareja, sino en general, me encanta el espíritu joven, que puede ser alguien de 80 años, es gente que está aquí, ahora, que disfruta", contó.

Mónica Sánchez y Daniel Sacro han estado juntos por más de tres años. La actriz contó que su relación comenzó como una bonita amistad antes de convertirse en algo más. Además comentó que prefirió mantener en privado su relación, paso a paso.

"Soy muy discreta con mi vida personal. Todo comenzó con una bonita amistad; somos muy amigos. Vamos viendo poco a poco", expresó Mónica.

Además, contó que esta relación vino con tranquilidad a su vida. Aceptó que no es la misma de antes, pero que eso es bueno, pues no se gasta en cosas innecesarias. Mónica aceptó que está menos a la defensiva y con una perspectiva madura de las cosas.

"Siento que esta relación llega en otro momento de la vida, más tranquila y menos a la defensiva, más agradecida. Me siguen importando las mismas cosas de siempre, pero ya no tengo el alma tan encendida. Sí, me molestan cosas, pero elijo mis batallas y no gasto energías en lo innecesario", declaró la actriz.

¡Lo conoció por Instagram!

Mónica Sánchez impactó al revelar cómo conoció a su actual pareja en pandemia. Una amiga actriz puso una historia en Instagram; había subido una publicación que tenía un bonito mensaje y como le gustó, siguió la página que había publicado ese mensaje en una imagen. La cuenta no tenía ninguna persona como foto de perfil, solo eran frases de humor, ternura, ingenio, etc. Y esa cuenta era de Daniel Sacro.

"Era él. Entonces un día recibo un mensaje por Instagram. Recibo un pequeño dibujito de mi rostro. Yo dije: 'Oh, por Dios'. Yo diciendo: 'O sea, así me ve. Pero seguro el flaco me está enviando para que yo saqué y diga gracias a su página'. E hice eso. Hasta que un día recibo un mensaje que me dice: 'No soy un papelito, soy una persona, me llamo tal...' Y muy inteligentemente me mandó un audio... y de ahí se fue dando", narró.

Durante la entrevista, Mónica también mencionó que su pareja se lleva muy bien con su hija, lo cual es muy importante para ella. Aunque no dio muchos detalles sobre su vida privada, dejó claro que la relación entre Daniel y su hija es buena.

"(¿Y tu hijas lo tomaron bien?) Uy, la primera que me dijo: 'Al fin, o sea mamá. ¿Cuándo te vas a enamorar? ¡Mamá! ¿Cuándo?'. Y claro, sí, ellas me quieren un montón y si me ven bien. Obviamente, los hijos van a estar felices. Además si estás con una buena persona", confesó.

Un nuevo momento en la vida de Mónica Sánchez. A sus 53 años, Mónica Sánchez se encuentra en un buen momento de su vida. Después de su salida de "Al Fondo Hay Sitio", la actriz ha encontrado un nuevo equilibrio y tranquilidad en su relación con Daniel Sacro.

La entrevista de Mónica Sánchez con Verónica Linares nos ofrece una mirada sincera y personal a la vida de una de las actrices más queridas del Perú. Su relación inesperada que comenzó por Instagram, con Daniel Sacro, no solo le ha traído amor, sino también tranquilidad y sabiduría, elementos que ella valora profundamente en esta etapa de su vida.