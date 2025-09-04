Jefferson Farfán: Esta es la exorbitante cifra que habría costado el auto que le regaló a 'Cucurucho'

Jefferson Farfán demostró una vez más que es un amigo recontra generoso. La 'Foquita' sorprendió a su inseparable compañero y socio Roberto Guizasola con un lujoso auto. ¿Cuánto costaría el detallazo? Te contamos.

¿Cuánto costaría el auto que Farfán le regaló a Roberto Guizasola?

Jefferson Farfán volvió a dejar en claro que no solo brilla en las canchas, sino también como amigo generoso. La popular 'Foquita' impactó a Roberto Guizasola con un regalazo que dejó a todos con la boca abierta: un Ferrari rojo valorizado en miles de soles.

Un regalo de lujo. El exseleccionado compartió un video en el que se ve cómo entregó el lujoso obsequio a 'Cucurucho', quien no podía creer lo que tenía frente a sus ojos. Según el programa "América Hoy", el vehículo es nada menos que un Ferrari F8 Tributo, uno de los deportivos más potentes de la marca italiana.

@ameg_pe 04.09.25 | Esta es la gran cifra que costaría el lujoso auto que Jefferson Farfán le regaló a Roberto Guizasola. Fuente: América Hoy ♬ sonido original - rizitop🇵🇪

El precio del auto supera los 317 mil euros, que al cambio bordea el millón de soles. Sin duda, un detalle que solo un amigo como la "Foquita" podía dar.

Farfán, siempre generoso con los suyos. Este no es el primer lujo que Jefferson regala a sus seres queridos. En más de una ocasión ha demostrado que le gusta engreír a su familia y amigos con obsequios costosos.

Por ejemplo, a su hijo Adriano le regaló un BMW por sus 17 años, valorizado entre 50 y 100 mil dólares. También lo sorprendió en su cumpleaños número 15 con una fiesta en un yate en Miami y hasta una moto acuática cuando apenas cumplía 10 años.

Su hija Maialén tampoco se quedó atrás, pues en el 2022 habría recibido un Mercedes Benz de segunda mano para aprender a manejar. Clarito está que a Farfán le gusta compartir su éxito y que a sus seres queridos no les falte nada.

La emoción de 'Cucurucho' por el obsequio de Jefferson Farfán

Roberto Guizasola no tardó en reaccionar a tremendo regalo. Lo compartió en sus redes con un mensaje cargado de cariño y humor.

"Llego a mi casa y me encuentro con esta bebé. Tremendo detalle, mi pai, (gracias) por engreír a tu gato y ahora con este carrito para llegar a todas las polladas de mi Puente Piedra Disney World", escribió el exfutbolista junto a fotos del Ferrari.

Jefferson Farfán regala auto Ferrari a Roberto Guizasola

Una amistad a prueba de todo. La relación entre Jefferson y Roberto viene de años atrás, cuando compartieron vestuario en la Selección Peruana. Con el tiempo, su amistad se consolidó también fuera de las canchas, y hoy ambos trabajan juntos en distintos proyectos.

En conclusión, este Ferrari no solo simboliza lujo, sino también la hermandad que existe entre Jefferson Farfán y Roberto Guizasola. La 'Foquita' dejó claro que sabe valorar y engreír con costosos regalos a quienes siempre han estado a su lado.