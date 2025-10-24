John Kelvin fue sacado de local nocturno en aparente estado etílico y Magaly lo critica: "Patético espectáculo"

El cantante John Kelvin ha pasado por momentos muy polémicos en su carrera musical y en su vida personal tras haber agredido gravemente a la madre de sus hijos hace varios años atrás. Aunque afirmó estar reformándose, fue captado siendo retirado de un local por haber realizado un supuesto escándalo en estado de ebriedad.
John Kelvin retirado de local en aparente estado etílico
Durante el programa 'Magaly TV La Firme', la conductora de TV informó que el pasado miércoles 22 de octubre le llegaron imágenes a su 'chismefono' donde se veía a John Kelvin en aparente estado etílico. Así mismo, el cantante de cumbia fue retirado momentos después por supuestamente haber realizado un escándalo.
En un video posterior se puede escuchar al artista revelando que nunca antes lo habían botado de aquella manera de un local nocturno, pero que no le importaba e incluso, le causaba risa minimizando el hecho por completo. Aunque, no se pudo ver qué acción habría hecho para ser retirado del lugar con seguridad de por medio.
Crítica de Magaly
Ante las imágenes transmitidas en su programa, Magaly no dudo en opinar de manera inmediata señalando que hace unos meses el cantante de cumbia pregonaba haber cambiado y acercado a Dios, pero todo parecería indicar lo contrario.
"Él diciendo que está en tratamiento, que es un hombre nuevo que ya conoció a Dios, mírenlo ahora. Está totalmente ebrio que no sé qué escándalo haría que lo sacan de ahí con seguridad y está reclamando en el video. Es un hombre que está en estado etílico, no puede ni caminar, se tiene que apoyar", expresó.
Así mismo, señaló que las personas que sufren de estas adicciones que llevan luchando muchos años, necesitan apoyo psicológico porque suelen engañarse a ellos mismos. La conductora de TV lamentó las acciones del artista que tiene hijos con Dalia Durán.
"Este es el hombre que juro que era otro, él sabe que necesita psicólogo. Todas las adictos son buenos mentirosos, no solo engañan al resto, sino a sí mismos. Este es el patético espectáculo que dio", agregó en su programa.
De esta manera, John Kelvin es captado nuevamente en estado de ebriedad siendo sacado aparentemente por haber realizado un escándalo dentro de un local nocturno. La popular 'urraca' no dejó de criticarlo señalando que necesitaría ayuda urgente para afrontar este problema de adicción que tendría y viene luchando desde hace muchos años.