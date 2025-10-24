RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Buscar

Espectáculos

¿Qué pasó?

John Kelvin fue sacado de local nocturno en aparente estado etílico y Magaly lo critica: "Patético espectáculo"

A través de su programa, Magaly Medina criticó fuertemente a John Kelvin tras ser sacado de un local nocturno por supuestamente haber realizado un escándalo en estado de ebriedad.

John Kelvin fue sacado de local nocturno en aparente estado etílico
John Kelvin fue sacado de local nocturno en aparente estado etílico (Composición Karibeña)
24/10/2025

El cantante John Kelvin ha pasado por momentos muy polémicos en su carrera musical y en su vida personal tras haber agredido gravemente a la madre de sus hijos hace varios años atrás. Aunque afirmó estar reformándose, fue captado siendo retirado de un local por haber realizado un supuesto escándalo en estado de ebriedad. 

John Kelvin retirado de local en aparente estado etílico

Durante el programa 'Magaly TV La Firme', la conductora de TV informó que el pasado miércoles 22 de octubre le llegaron imágenes a su 'chismefono' donde se veía a John Kelvin en aparente estado etílico. Así mismo, el cantante de cumbia fue retirado momentos después por supuestamente haber realizado un escándalo. 

En un video posterior se puede escuchar al artista revelando que nunca antes lo habían botado de aquella manera de un local nocturno, pero que no le importaba e incluso, le causaba risa minimizando el hecho por completo. Aunque, no se pudo ver qué acción habría hecho para ser retirado del lugar con seguridad de por medio. 

Crítica de Magaly

Ante las imágenes transmitidas en su programa, Magaly no dudo en opinar de manera inmediata señalando que hace unos meses el cantante de cumbia pregonaba haber cambiado y acercado a Dios, pero todo parecería indicar lo contrario. 

Alejandra Baigorria revela que será su última temporada en 'EEG': "Haré mi despedida total de los realities"
Lee también

Alejandra Baigorria revela que será su última temporada en 'EEG': "Haré mi despedida total de los realities"

"Él diciendo que está en tratamiento, que es un hombre nuevo que ya conoció a Dios, mírenlo ahora. Está totalmente ebrio que no sé qué escándalo haría que lo sacan de ahí con seguridad y está reclamando en el video. Es un hombre que está en estado etílico, no puede ni caminar, se tiene que apoyar", expresó. 

Así mismo, señaló que las personas que sufren de estas adicciones que llevan luchando muchos años, necesitan apoyo psicológico porque suelen engañarse a ellos mismos. La conductora de TV lamentó las acciones del artista que tiene hijos con Dalia Durán

"Este es el hombre que juro que era otro, él sabe que necesita psicólogo. Todas las adictos son buenos mentirosos, no solo engañan al resto, sino a sí mismos. Este es el patético espectáculo que dio", agregó en su programa. 

Suheyn Cipriani revela que irá a juicio con César Vega por pensión de su hija: "Quiero un acuerdo justo"
Lee también

Suheyn Cipriani revela que irá a juicio con César Vega por pensión de su hija: "Quiero un acuerdo justo"

De esta manera, John Kelvin es captado nuevamente en estado de ebriedad siendo sacado aparentemente por haber realizado un escándalo dentro de un local nocturno. La popular 'urraca' no dejó de criticarlo señalando que necesitaría ayuda urgente para afrontar este problema de adicción que tendría y viene luchando desde hace muchos años. 

Temas relacionados estado etílico John Kelvin local Magaly Medina sacado

Siga leyendo

Lo Más leído

Macarena expone chat de ex de Said que probaría que se metió en su relación: "Me juraba que te dejaba"

Papá de Xiomy Kanashiro sobre la posibilidad de que se casé con Jefferson Farfán: "Todavía no es el momento"

Melissa Klug sorprende al someterse a cirugía estética tras ruptura con Jesús Barco: "Estoy tuneada"

Jesús Barco rompe su silencio con curioso mensaje en redes tras ruptura con Melissa Klug ¿Qué dijo?

Madre de Jesús Barco se pronuncia tras separación con Melissa Klug: "Se arreglarán cuando mi hijo venga"

últimas noticias
Karibeña