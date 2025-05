¡Juguetes de lujo! Jorge Luna revela que ha gastado miles en figuras de colección (VIDEO)

Jorge Luna no solo se roba las carcajadas en "Hablando Huevadas", sino también las miradas con su impresionante colección de figuras de acción. El comediante peruano sorprendió al revelar que ha gastado miles de soles en muñecos de edición limitada, y asegura que lo hace porque ya se dio el gusto de tener todo en orden en casa.

Jorge Luna muestra su impresionante colección de juguetes de lujo

Así lo confesó en una entrevista para "Magaly TV La Firme", donde abrió las puertas de su hogar para mostrar parte de su costosa afición.

"Hace tiempo conté en un programa que me había comprado un Goku de más de 2 metros. Llegó el día de abrirlo. ¡Acompáñame! Ya tengo aquí la caja. Bueno, las cajas. Son un montón. Tengo la pieza número 105 de 200 que hay en el mundo. ¡A ponerle su bracito!", comentó.

Ese Goku gigante, por ejemplo, le costó nada menos que 20 mil soles. Y no es el único. En su casa tiene estatuillas de personajes de Dragon Ball, Anabelle, Trunks, Vegeta y muchos más, todos guardados en vitrinas o en sus cajas originales. Algunas figuras llegan a valer casi 2 mil euros por ser piezas únicas o de tirajes limitados.

El comediante Jorge Luna no niega que su "vicio" por los juguetes llegó con la comodidad económica. Así lo reconoció su compañero y amigo Ricardo Mendoza.

"No, ya de cuando tenía plata. Sí, antes ni los chipitaps", bromeó. Su amigo y compañero Ricardo Mendoza lo respaldó diciendo: "Jorge comenzó a comprar cosas cuando realmente dijo: 'puedo comprar cosas y en mi casa ya no falta nada'. Eso se lo admiro".

Colección que vale oro

Incluso, el comediante ha armado un espacio especial en su hogar para exponer parte de su colección, aunque reconoce que muchas piezas aún están guardadas.

"Tengo acá unos cuantos nada más armados. No son muchos, los demás están en caja. Entonces aquí está Anabelle, mira", dijo mostrando orgulloso su vitrina.

Pero su pasión ha traído algunos "roces" con Ricardo Mendoza, su compañero de "Hablando Huevadas", quien mostró su "incomodidad" en la nota.

"Es como que tú te pongas celoso de su colección de juguetes. Una cosa así no tiene sentido, ¿no?", dijo el reportero. A lo que Jorge respondió en tono de broma: "Pero sí está celoso. No le toques el tema, porque es un tema sensible".

Una pasión que no para. En videos compartidos por redes, Jorge ha mostrado cómo arma piezas como el "Gotenks Trunks and Goten Diorama", una figura valorada en más de 500 dólares. También tiene otras como el Goku vs Majin Vegeta, que puede superar los 900 euros, y una estatuilla de Freezer que compró a mil dólares, pero ahora se vende casi al doble, a casi 2 mil euros.

Sin duda, Jorge Luna se ha convertido en uno de los coleccionistas de figuras más populares del país. Y aunque a muchos les parezca exagerado, él lo tiene claro: cada juguete es un premio a su esfuerzo.