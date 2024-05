Junior Silva conmovido por la posible pérdida de su perrito: "Aprovechar el tiempo que nos queda"

El actor Junior Silva conmovió a todos al hablar sobre la posible pérdida de su perro Bronco, quien lo ha acompañado desde que era un cachorro. En una emotiva entrevista, el querido "Pollo Gordo" de "Al Fondo Hay Sitio" no pudo contener las lágrimas al recordar los buenos momentos junto a su fiel amigo de cuatro patas.

Junior Silva sobre posible muerte de su perrito

El conocido actor Junior Silva, popular por su papel en "Al Fondo Hay Sitio", se mostró muy conmovido al hablar sobre la posible pérdida de su perro Bronco, quien ha sido su compañero fiel desde que era un cachorro. En una reciente entrevista, Junior no pudo contener las lágrimas al recordar los buenos momentos con su mascota.

Junior Silva, en una emotiva entrevista con Paco Bazán en su programa de YouTube "Ni loco ni santo", explicó por qué lloró tanto durante su participación en "El Gran Chef Famosos". El actor reveló que en ese tiempo estaba atravesando un momento difícil porque su perro Bronco debía someterse a una operación complicada debido a su avanzada edad.

"Tengo a mi hijo de 12 años, este año cumple 13. Tenía que hacerle una operación muy complicada. Tenía un tema de arritmia. La doctora me dijo: 'Su perro ya está viejo, y quiero que sepa que puede pasar cualquier cosa en la operación. Quiero que tenga en cuenta y se prepare porque las posibilidades de que pase algo aumentan'", contó Junior con la voz entrecortada.

Junior recordó con cariño cómo Bronco fue su compañía durante la pandemia. "Yo viví solo en la pandemia, me daba un motivo para salir a pasearlo y no deprimirme", dijo. Este tiempo juntos fortaleció su vínculo, y la idea de perder a su perro le resulta muy dolorosa. "Hay que aprovechar el tiempo que nos queda para poder acompañarlo y esperar el momento", añadió.

No está listo para la despedida

El actor confesó que no está preparado para la partida de Bronco. "Tiene achaques, ya no camina o juega como antes, ya no es como era. Sé que en el tiempo que le queda hay que acompañarlo y darle todo el amor que nos dio cuando era más joven. No me gusta hablar de esos temas", manifestó mientras lloraba.

Junior se mostró muy afectado al pensar en el día en que Bronco ya no esté con él. "Da pena que en algún momento vaya a pasar, no sé qué va a pasar ese día, no sé cuándo va a ser. ¿Si estoy listo? No, de verdad no estoy listo para... hablo con mi psicólogo, le pregunto qué hago, por qué me tengo que sentir tan triste. Solo que a veces lo veo y me parece injusto", concluyó.

El amor por las mascotas. Para muchos, las mascotas son parte de la familia, y Junior Silva lo dejó claro con sus emotivas palabras. El amor que siente por su perro Bronco es inmenso, y su tristeza al pensar en su posible partida es comprensible para todos aquellos que han tenido una conexión especial con sus mascotas.

El actor aprovechó para agradecer a todos sus seguidores por el apoyo y el cariño que le han mostrado en estos momentos difíciles. Su historia ha tocado el corazón de muchos y ha recordado la importancia de valorar cada momento con nuestros seres queridos, sean humanos o animales.

La conmovedora historia de Junior Silva y su perro Bronco es un recordatorio de lo valiosas que son nuestras mascotas y el amor incondicional que nos brindan. En momentos de tristeza y dificultades, su compañía y lealtad nos ayudan a sobrellevar las adversidades. Junior sigue adelante, disfrutando de cada momento con Bronco, consciente de que el amor y el cariño que le da ahora son el mejor regalo que puede ofrecerle.