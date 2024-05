Ricardo Mendoza revela que su novia se vio afectada por salir en tv: "Fue un golpe para ella"

Durante una entrevista Ricardo Mendoza habló sobre las imágenes que emitió Magaly Medina revelando la identidad de su actual pareja, el comediante confesó que no fue nada agradable para su pareja verse en un programa de espectáculos.

El humorista se mostró incómodo ya que su pareja no pertenece a mundo mediático y no busca hacerse conocida por ser la pareja de Ricardo Mendoza.

Saca pecho por su novia

Ricardo Mendoza habló de su reciente relación en el programa de YouTube "Solo queremos conversar" y reveló lo complicado que es ser un personaje famoso Y tratar de mantener una relación en estricto privado.

La productora de Esto es guerra, Cathy Sáenz confesó que tuvo la oportunidad de hablar con la enamorada del popular Ricardo quién le aseguró que es muy complicado pertenecer al mundo del espectáculo ya que no le gusta estar expuesta.

El comediante reveló que tiene que explicarle a su pareja cómo maneja la fama con miles de personas que se acercan a pedirle una foto o a grabar un video cuando es visto en lugares públicos.

Incluso confesó que su pareja no está interesada en tener la atención de los medios de comunicación y prefiere mantenerse en el anonimato.

Ricardo Mendoza y su nueva novia

"Es complicada la situación porque le tengo que explicar los pormenores de algo que ella no tiene por qué vivir. Lo que significa que ahora esté bajo la mira de personas, ella no lo quiere, no lo necesita, es feliz en el anonimato, puede vivir toda su vida en el anonimato y así está bien", dijo inicialmente.

Asimismo, Mendoza confesó que es difícil lidiar con la situación ya que no le puede expresar su cariño a su enamorada como debería de ser para evitar exponerla al público fanático.

"Ahora tiene que soportar cosas como tener que soltarle la mano a su novio porque su novio tiene que hacer otra cosa en ese momento", dijo Ricardo.

Esto dijo en relación a que hace algunos días Ricardo fue visto por Plaza San Miguel en donde se encontraba con su pareja y de un momento a otro se vieron interrumpidos por Los seguidores del comediante.

"Estábamos empezando una conversación y la tuvimos que hacer en cuatro partes porque había personas que se me acercaron, era como 'un ratito mi amor' y tenía que atender a la fanaticada con buena onda y después tenía que explicarle", narró el conductor de Hablando Huevadas.

Finalmente Ricardo reveló que hoy por hoy su relación está pasando por un momento algo difícil ya que las cámaras de Magaly la captaron con su uniforme de trabajo y eso podría traerle problemas a su pareja.

"Ayer salieron unas imágenes en tv y la han captuado a ella con uniforme, eso fue un golpe para ella. Eso es algo que no esperaba ella, todo bien pero igual es un momento... felizmente hay buena comunicación, no pasa nada. Estoy contento", explicó.

Cabe resaltar que hace algunos días el humorista confesó estar enamorado de la jovencita y que va a intentar proteger su relación de las cámaras para poder vivir de su amor con tranquilidad.

Ricardo Mendoza hace polémico comentario sobre programa de Peluchín

Ricardo Mendoza, conocido conductor del programa "Hablando Huevadas", está nuevamente en el ojo de la tormenta. Durante su podcast "Ni colágeno, ni milf", Mendoza se refirió de manera despectiva a la madre de una seguidora, lo que ha desatado una ola de críticas en las redes sociales.

El polémico comentario de Ricardo Mendoza. Durante el programa, una seguidora contó su experiencia durante el terremoto de 2007. Ella relató cómo su madre, en lugar de protegerla, se aferró a su televisor para no perderlo. Esto llevó a Mendoza a hacer un comentario que ha sido ampliamente condenado.

"Un saludo para tu mamá la pobre. Tu mamá es una persona pobre, como esas personas que van a Plaza Norte y no se compran zapatillas pero se llevan un televisor de 70 pulgadas para una pared que aún no han tarrajeado. Esa es tu mamá y la respeto y la quiero, esa mamita que ve Amor y Fuego con su antena de conejo todavía en su cerro", dijo entre risas, desatando la indignación de muchos.