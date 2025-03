Karen Dejo confiesa que fue víctima de extorsión en dos ocasiones: "Uno se llamaba el 'Tren de Aragua'"

La inseguridad en el país sigue preocupando a todos, y el mundo del espectáculo no es la excepción. Karen Dejo, reconocida figura de la televisión y exbailarina de cumbia, sorprendió al revelar que ha sido víctima de extorsión en dos ocasiones, y en una de ellas, los delincuentes se identificaron como parte del temido 'Tren de Aragua'.

En una entrevista para "Más Espectáculos", la integrante de "Esto es Guerra", Karen Dejo, no ocultó su tristeza por el asesinato de Paul Flores, vocalista de Armonía 10, quien perdió la vida el pasado 16 de marzo cuando el bus de la orquesta fue atacado a balazos. Como muchos artistas, Karen exigió justicia y pidió a las autoridades que actúen con firmeza contra la delincuencia.

"A los chicos de Armonía 10 los conozco de toda la vida. Yo empecé en la cumbia y cuando me enteré de la noticia, no lo podía creer. Es la segunda vez que los amenazan y ahora han acabado con la vida de uno de ellos" , expresó.

Para Karen, la violencia ha llegado a un punto crítico y siente que los músicos están cada vez más expuestos a las amenazas.

El temor en la industria musical. Dejo también contó que una amiga suya, dueña de una orquesta de salsa, dejó de trabajar por miedo a las extorsiones. Según relató, los delincuentes la amenazaban constantemente, al punto de darle las coordenadas de su casa.

La conductora también compartió su propia experiencia con la extorsión, revelando que ha sido amenazada dos veces.

"Dos oportunidades a mí me han extorsionado. La primera sí hice una denuncia policial con unos amigos. Ubicaron la geolocalización de estos mensajes y salían del penal de Piura. " , contó.

Sin embargo, la segunda amenaza que recibió Karen Dejo fue aún más grave, ya que provenía de un grupo criminal peligroso.

"En una segunda oportunidad, se llamaba 'El Tren de Aragua'. No sé si tienen la base de datos de muchos artistas, pero yo opto ahora por hacer el reconocimiento de llamada. Si no conozco el número, no contesto, pero eso nos afecta a los artistas porque podemos perder futuros contratos", explicó.