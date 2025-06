"La mujer cuando es infiel es porque le falta cariño": Mónica Cabrejos lanza polémica frase

¡Lo dijo sin filtros! Mónica Cabrejos estuvo como invitada en "Magaly TV La Firme" y no se guardó nada. En plena conversación sobre infidelidades en la farándula, soltó una frase que dio que hablar al afirmar cómo actúan las mujeres cuando se trata de infidelidad.

Mónica Cabrejos lanza fuerte frase sobre la infidelidad en las mujeres

Mónica Cabrejos estuvo como comentarista en "Magaly TV La Firme" y sorprendió con sus declaraciones sobre las infidelidades. La conductora no solo opinó de los casos del momento en la farándula, sino que lanzó una frase que hizo ruido al afirmar que una mujer es infiel porque le falta cariño.

"Es que los hombres creen que las mujeres no podemos, pero las mujeres sí podemos. Y lo hacemos mejor cuando queremos. Esa es la verdad", comentó. Luego añadió una frase que, según ella, se la enseñó Magaly: "Se cree perro y terminó siendo toro".

Magaly dejó en claro que hombres y mujeres están en igualdad de condiciones cuando se trata de decidir si son fieles o no. Mónica no estuvo muy de acuerdo pues mencionó que ellas tienen más oportunidades. Recordó que muchas veces las mujeres eligen no ser infieles, pero eso no significa que no puedan hacerlo si se sienten descuidadas o engañadas.

"Creo que una mujer y un hombre funcionan de igual manera. Todos tenemos las mismas oportunidades", aseguró Magaly. Pero también remarcó que, a diferencia de los hombres, la mujer lo hace por una razón más profunda. "La mujer cuando es infiel es infiel porque le falta cariño", enfatizó Mónica Cabrejos.

Magaly sumó que, según su experiencia, a las mujeres se les acercan más personas interesadas que a los hombres.

"A ustedes las mujeres hacen así y tienen 20 haciendo cola", citó Magaly sobre lo que le dijo Fabio Agostini en su podcast.

"Las mujeres no lo hacen por físico, lo hacen por sentimientos"

Ambas conductoras coincidieron en que, cuando una mujer saca los pies del plato, casi siempre hay emociones involucradas. No es solo deseo físico.

"Son muy pocos los casos en que haya una mujer infiel de manera compulsiva solo por el cuerpo", afirmó Mónica. "Eso sí no pasa con nosotras. Siempre involucramos sentimiento. Por eso es que a los hombres les duele más cuando su mujer le saca la vuelta", agregó Magaly.

Para cerrar, Magaly y Mónica reflexionaron sobre lo difícil que puede ser mantener una relación, pero insistió en que la fidelidad es una decisión que se toma todos los días.

"Tú decides todos los días ser monógama. Es una decisión", aseguró. Y terminó con una frase que dejó pensando a todos: "Nadie es perfecto, ni nadie es santo. Acá todos nos hemos equivocado".

La visita de Mónica Cabrejos a "Magaly TV La Firme" dejó más que claro que el tema de la infidelidad sigue generando debate, sobre todo cuando se habla sin filtros. Tanto ella como Magaly coincidieron en que la fidelidad no es cuestión de género, sino de decisión. Sin embargo, Mónica recalcó que, cuando una mujer es infiel, rara vez lo hace por deseo físico, sino por una falta emocional.