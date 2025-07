Leslie Shaw lanza videoclip con Xiomy Kanashiro y alborota las redes con indirecta a Jefferson Farfán

Leslie Shaw vuelve a sacudir la escena musical peruana al anunciar el lanzamiento de su nuevo tema "Tanto Amarnos Tanto" en colaboración con la emblemática agrupación de cumbia Armonía 10. El estreno del videoclip ha generado un gran revuelo no solo por el junte musical, sino también por la inesperada aparición de Xiomy Kanashiro, pareja actual de Jefferson Farfán y una escena que muchos consideran que contiene una indirecta directa hacia el exfutbolista.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Leslie celebró el estreno en vivo del tema, el cual se presentó por primera vez en el concierto por el 53 aniversario de Armonía 10, realizado en el estadio San Marcos. La cantante dedicó un extenso post con un video de lo que fue la presentación.

El videoclip del tema ha generado una ola de comentarios en redes sociales por una escena protagonizada por Leslie y Xiomy Kanashiro. En el fragmento, ambas mantienen una conversación que para muchos sería una clara alusión a Jefferson Farfán.

Hace una semanas enn Habla Kausa, Leslie Shaw presentó una nueva versión de "Hay Niveles Remix" junto a la agrupación boliviana Kumbia Mortal. Como se recuerda, ambos tuvieron un conflicto hace unas semana, pero lograron solucionarlo y llegar a un acuerdo que terminó en la gran colaboración internacional.

"Yo puse mis condiciones primero (...) me pidieron disculpas, fueron unos caballeros y se me ocurrió ir a Bolivia como buscar nuevos mercados, sonidos. Me gustó mucho su versión, como cuidan todo el tema visual y les dije 'vamos a colaborar', los agarre fríos porque no se lo esperaban después de la pequeña pelea que hubo", cuenta.