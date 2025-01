Leyla Chihuán anuncia que está organizando su BODA con su novia: "Buscando local en Lima"

Leyla Chihuán está viviendo uno de los mejores momentos de su vida. La excongresista se encuentra profundamente enamorada de su novia, Abril Cárdenas, y recientemente impactó al revelar que está planificando su boda. Incluso, ha comenzado la búsqueda de un local grande en Lima para unirse en matrimonio con su joven pareja.

Desde hace varios meses, Leyla y Abril han compartido fotos juntas en redes sociales, generando diversos comentarios, ya que muchas personas no estaban al tanto de las preferencias sexuales de la exvoleibolista.

La tarde de ayer, Leyla utilizó una caja de preguntas en su cuenta de Instagram para interactuar con sus seguidores de forma directa. Sin embargo, no esperaba que alguien le preguntara sobre el estado de su relación con Abril Cárdenas.

Un seguidor le preguntó directamente: "¿Cuándo la boda?". Rápidamente, la exvoleibolista reveló que ya estaría organizando su matrimonio, el cual se realizaría en Lima.

Boda de Leyla Chihuán

Leyla Chihuán, la conocida exvoleibolista y excongresista peruana, reveló cómo nació su historia de amor con Abril Cárdenas, una joven 21 años menor que ella. En el podcast de Laura Spoya, Leyla se mostró sincera, compartiendo detalles inéditos sobre su vínculo y cómo todo comenzó de una curiosa manera a través de Instagram.

Un mensaje en Instagram que cambió todo. Leyla, quien en ese entonces se encontraba en París durante los Juegos Olímpicos 2024, estaba activa en Instagram compartiendo su experiencia con la delegación peruana. Fue en ese contexto que recibió un mensaje de Abril que la sorprendió.

"Yo me acuerdo que estaba en París y colgaba (en Instagram) el día a día que hacía con los chicos que la delegación peruana... Me llega un mensaje que decía algo así como: 'Amo tu actitud y tu carácter'", contó. Leyla no esperaba que ese primer contacto fuera el inicio de algo tan grande.