¡Lo contaría todo! Delany López, expareja de Jefferson Farfán, estaría en 'El valor de la verdad'

Desde los rumores de la relación de Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro, las exsalientes del futbolista empezaron a mandar muchas indirectas. Es así como, Delany López se ha pronunciado y según Magaly Medina, ella podría estar sentada en el programa del 'Valor de la Verdad'.

En el programa de Magaly TV La Firme, la conductora opinó sobre el fin de la relación entre Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro. Reveló que los ampays de la última saliente del futbolista causó la furias de las exparejas, que mandaron muchas indirectas. Ahora, Delany López estaría dispuesta a contar todo sobre el tiempo que estuvo con la 'Foquita'.

"Ahora está surgiendo como un rumor bastante fuerte. Nos ha llegado y hemos tratado de verificarlo, que Delany López sería una de las invitadas del programa, que vuelve a sacar del baúl Beto Ortiz, el 'Valor de la Verdad'. López se sentaría en el sillón a contar todo lo que sabe mientras duró la relación con el futbolista, relación o no, era una de las salientes", expresó.

Luego, la conductora de TV comentó que no solo Delany López estuvo enviando varias indirectas a Xiomy Kanashiro cuando salía con Jefferson Farfán, sino también la madre de la última hija del pelotero.

Hace unos días, Delany López fue entrevistada por las cámaras de 'Amor y Fuego' donde reveló que tendría muchas cosas por contar. Estas declaraciones fueron cuando aún Xiomy Kanashiro estaba con Jefferson Farfán.

"¿Tuviste una relación con Jefferson?", le preguntaron y respondió: "En algún momento hablaré (¿Xiomy se metió en la relación) uhm". Luego, le volvieron a consultar: "¿Él te ha dicho que no digas nada?" y dijo: "A él no le gusta ventilar su vida privada (...) No voy hablar nada de ello".