¿Lo perdonaron? Diego Chávarri cuenta detalles de su llamada con su novia: "Me está esperando"

Diego Chávarri se encuentra en el centro de la polémica tras su cercanía con Gabriela Herrera en 'La Granja VIP', situación que generó dudas sobre la continuidad de su relación con Thalía Bentín. Como parte de lo acordado, el exfutbolista tuvo la oportunidad de comunicarse con su pareja mediante una llamada, en la que buscó aclarar el tema y conocer el rumbo de su relación.

Diego Chávarri tuvo llamada con su novia Thalía

Diego Chávarri habló en el reality y se mostró arrepentido por decirle a Gabriela Herrera que le gustaba, afirmando que busca recuperar su relación con Thalía Bentín. En ese contexto, su pareja aceptó una llamada privada con él, la cual le habría provocado un fuerte impacto emocional, al punto de sufrir un ataque de ansiedad.

De regreso en la granja, Chávarri conversó con su compañero Cristian Martínez Guadalupe 'Cri Cri', quien le preguntó si ya se sentía más tranquilo tras hablar con su pareja. El exfutbolista contó que Thalía le expresó su malestar por lo ocurrido, aunque no fue tajante sobre el futuro de la relación.

"Me está esperando, tampoco es que me haya dicho que las cosas están bien. Esta llamada no va cambiar nada, me dijo. Tú tuviste la oportunidad que cuando te jod*** yo te dije, salías te sentías mal y salías a volver a jod**", relató sobre lo que le habría dicho Bentín.

Asimismo, aseguró que fue claro al explicarle que no tiene sentimientos por Gabriela Herrera y que no busca iniciar nada con ella, reafirmando su compromiso con su relación actual.

"Le dije que las cosas no son así, esa persona (Gabriela) a mí me importa un cu**, ¿tú crees que voy a perder para mí que tú eres el amor de mi vida? Puedo haber tenido el error que quieras pero si lo ponemos así (en balanza) no hay forma", comentó.

La respuesta de Thalía sobre Gabriela Herrera

El competidor también contó que Thalía le habría recriminado las conversaciones en clave que tuvo con 'Cri Cri', además de advertirle sobre los comentarios que Gabriela Herrera estaría haciendo sobre él, señalando que la bailarina sabía perfectamente en qué situación se estaba involucrando.

"Si supieras lo que tu 'cambio de equipo' (Gabriela) habla de ti, mejor no te digo nada. Ella sabe lo que está haciendo", contó Diego que le dijo Thalía.

Por su parte, Diego Chávarri volvió a justificarse asegurando que dichas conversaciones no tuvieron mayor importancia y negó cualquier intención detrás de sus palabras.

"Ni siquiera me pasó por la cabeza, yo puedo hablar mil huev*** son cosas que no voy hacer, cuantas veces le he dicho que yo con Thalía tengo mi casa, mi familia", había sido la respuesta de Diego.

En conclusión, Diego Chávarri tuvo una conversación con Thalía Bentín en medio de la polémica, donde negó sentimientos por Gabriela Herrera y reafirmó su relación. Sin embargo, la situación dejó algunas tensiones en la pareja y su continuidad sigue siendo incierta.