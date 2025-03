'Loco' Vargas confiesa su arrepentimiento por su pasado con Tilsa Lozano: "Quedé como el malo"

Después de años de especulación, Juan Manuel 'Loco' Vargas finalmente habló sobre su romance con Tilsa Lozano y cómo esta historia lo marcó tanto en su vida personal como en su carrera. En una entrevista con Verónica Linares, el exfutbolista admitió que cometió errores, pero que nunca salió a defenderse, dejando que el público formara su propia versión de los hechos.

'Loco' Vargas habla de la infidelidad

Durante la conversación con Verónica Linares, 'Loco' Vargas fue consultado directamente sobre la infidelidad que en su momento fue el escándalo del momento en la farándula y el mundo deportivo. Aunque intentó tomarlo con humor, terminó reconociendo que no actuó bien.

"Las cosas se dieron y fueron fluyendo de esa forma, no era la adecuada, pero se dio porque era el momento. No hubo respeto, el tema de respetar una relación", declaró el exjugador, dejando en claro que su relación con Tilsa ocurrió mientras aún estaba con Blanca Rodríguez, madre de sus cinco hijos.

Además, Vargas reconoció que hoy en día sus hijos saben del tema debido a la gran exposición mediática que tuvo.

"Ellos preguntan... Es que ahora sale todo en Internet. Todo ven. Yo trato de hablarlo, pero lo mínimo. Lo que pasa es que siempre han habido niños malosos que que nombraban el nombre que no quiero tocar (Tilsa)", expresó. "En algún momento se lo tengo que decir. Pero que salga de mi boca sobre cómo pasaron las cosas, todavía no ha pasado. Aunque ellas ya saben, leen y no son tontas. No quiero decirles que siempre he sido un santo, no puedo tapar el sol con un dedo", mencionó.

¿Se arrepiente de lo que pasó?

Cuando le preguntaron si se arrepiente de lo que hizo, Juan Manuel Vargas no lo dudó y afirmó que sí, por el daño hacia otros.

"Sí, me arrepiento, porque es parte de la culpa de uno mismo de haber hecho daño a otras personas. Y eso es lo que no me gusta... esas cosas me arrepiento y por las decisiones que tomé. Pero sí hay un arrepentimiento, ahora que no me gusta decirlo, pero sí hay, por el daño que he podido causar emocional", confesó.

Incluso, contó que a veces piensa en aquellas personas a las que lastimó y se cuestiona por qué actuó de esa manera.

"No parezco, pero soy sensible. Cuando estoy en mi momento relax, ahí sí, cuando ya me da toda la pensadora y puedo ver a las personas de repente que he hecho daño y digo: '¿Por qué si no se lo merecían?'", dijo.

¿Le pidió perdón a sus hijos?

Verónica Linares le preguntó si alguna vez se disculpó con sus hijos por todo el escándalo. Sin embargo, Vargas fue claro en su respuesta.

"No, ellos no, pero a ella sí", refiriéndose a Blanca Rodríguez. El exfutbolista también mencionó que nunca quiso salir a dar su versión de los hechos, aunque en su casa le pedían que hablara y se defendiera. "Me tildaron a mí de muchas cosas, pero me quedé callado. Y bueno, que por el lado de mi señora siempre era: 'Pero sal a hablar, sal tú a responder, sal tú'. Y no, nunca lo hice. Porque al final ya quedé como el malo yo, que fui el que hizo todo y ya me quedé con eso", sostuvo.

Vargas también contó que fue contactado para participar en "El Valor de la Verdad", donde podría contar su versión completa sobre lo que pasó con Tilsa Lozano y otros aspectos de su vida personal. Por ahora, descartó la propuesta, pero de hacerlo, el público podría conocer toda la verdad sobre uno de los romances más mediáticos de la farándula peruana.