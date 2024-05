Magaly critica a Edison Flores tras olvidarse la fecha de su matrimonio: "Me ha decepcionado"

Edison Flores se encuentra en el ojo público luego de haberse olvidado la fecha de su matrimonio con Ana Siucho durante una entrevista, es por ello que Magaly Medina no dejó pasar este incómodo momento para el deportista quien solo atinó a reír por el nerviosismo.

La conductora de televisión fiel a su estilo le mandó su chiquita al jugador quien en todo momento se ha dejado ver como un esposo ejemplo alejado de cualquier escándalo que comprometa su relación y su familia.

Decepcionada

Magaly Medina no fue ajena a las recientes declaraciones de Edison Flores donde fue cuestionado sobre la fecha de su matrimonio y no supo dar una respuesta concreta.

Es así que la conductora refirió que pensó que el jugador era más romántico con esos detalles sobre su relación con Siucho por lo que sintió decepción de parte del popular 'Orejitas'.

"No lo entiendo no me cabe en la cabeza que se olvide", dijo la 'Urraca' y es que la relación de Edison con Ana es una de las más estables del mundo deportivo.

"Sí hay hombres que tienen que acordarse el día que se conocieron, el día que le dio el primer beso, el día que le aceptaron y por supuesto el día que se casaron", agregó la conductora.

Es así que Magaly recalcó que tal vez el romance se estaría apagando en el matrimonio Flores Siucho por lo que para Edison esos detalles habrían pasado por alto como las fechas especiales.

"Tiene que ser si no no hay romance me ha decepcionado me ha decepcionado este 'orejitas' Flores", finalizó Magaly.

Entre risas la conductora aseveró que espera que la parejita refuerce su relación ya que ha demostrado ser una familia estable, sólida y constituida.

Edison Flores olvida fecha de matrimonio con Ana Siucho

Desde su estreno hace unas semanas, "Enfocados" se viene caracterizando por entrevistar a diversas personalidades ligadas al mundo del fútbol. Por el podcast conducido por Jefferson Farfán y Roberto Guizasola han pasado distintas figuras como Paolo Guerrero, Juan Manuel Vargas, Cuto Guadalupe, entre otros.

Esta vez, le tocó a Edison Flores, futbolista de Universitario de Deportes. Si bien el programa saldrá al aire el próximo 5 de mayo, hace poco se pudo visualizar el adelanto del mismo, el cual sorprendió a más de uno.

En el clip, Edison Flores comentaba respecto a sus inicios en el exterior como futbolista profesional, cuando quiso hacer un paralelo con su vida amorosa, sin embargo, todo se descontroló. "Orejitas" quería encajar fechas, pero los nervios le jugaron en contra y todo derivó en que no se acordara cuando fue su matrimonio.