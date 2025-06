Magaly destruye a Paul Michael por ser 'figureti' en el cumpleaños de Pamela López: "Me cae mal"

Magaly Medina no tuvo reparos en criticar duramente a Paul Michael, asegurando que es figureti y que en todo momento trató de robar la atención de las cámaras en el cumpleaños de Pamela López, celebrado este último fin de semana. La conductora dijo que no soporta a ese tipo de personas que hacen hasta lo imposible por tener titulares.

Este último fin de semana, la ex de Christian Cueva celebró su onomástico en su discoteca 'La Cueva de KittyPam', acompañada de Paul, sus amigos y varios invitados de la farándula. Magaly acudió a la celebración para elaborar una nota del cumpleaños, pero notó que Paul siempre intenta robar el protagonismo.

"Eso no pareció el cumpleaños de ella, sino el cumpleaños de él, porque este chico es tan figureti que, cuando ve cámaras, no le importa que ella se siente ni que se ponga a un lado. Ella, para él, es solo como un escalón, un peldaño de esa escalera a donde él quiere llegar", dijo.

En esa misma línea, la conductora aseguró que Paul sabía que todos los medios de comunicación iban a estar en el lugar por el cumpleaños de Pamela, por lo que aprovechó para subirse al escenario con cantos, bailes y cualquier cosa que le sirviera para llamar la atención.

"Eso es lo que hace cuando logra captar una cámara, porque sabía que íbamos a ir por el cumpleaños de ella. Ve cinco micrófonos y ya no sabe qué hacer: canta la misma canción, se olvida la letra, sube al escenario, baila... ya no sabe si pararse de cabeza o quitarse la camisa", agregó.

En otro momento, Magaly cuestionó el hecho de que Pamela haya decidido vincularse sentimentalmente con Paul, asegurando que él solo está interesado en hacerse conocido a través de ella. Además, dijo que el muchacho siempre se mete delante de la cámara.

"Él quiere ser el centro de la atención, y a veces me dan ganas de decirle: 'Oye, muchacho, quítate de ahí, porque a quien venimos a entrevistar es a Pamela, no a ti'. Ella no se ha dado cuenta de que este muchacho le gorrea la cámara en todo momento", dijo.