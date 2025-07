Magaly Medina 'cuadra' a Dayanita por llamarla madrina: "Si te dedicas al oficio más antiguo del mundo, no pues"

Dayanita reapareció en le programa "Magaly Tv: La Firme" para aclarar los rumores sobre su vida actual, luego de que se difundiera que ofrecería servicios íntimos por 800 soles. Sin embargo, la conversación estuvo marcada por momentos de tensión, especialmente cuando la humorista intentó acercarse a la periodista con un apodo que no fue bien recibido.

La entrevista inició con Dayanita saludando afectuosamente a Magaly Medina con el término "madrina", lo que causó incomodidad inmediata en la conductora de espectáculos. Medina no dudó en ponerle un alto y dejar clara su postura sobre la actividad laboral que, según su investigación, estaría realizando la exintegrante de JB en ATV.

"Ay, por favor, no me digas madrina, porque si te dedicas al oficio más antiguo del mundo, no pues. Yo no voy a amadrinar eso. Yo amadrino trabajos decentes", sentenció la periodista, visiblemente incómoda por la etiqueta impuesta por la cómica.