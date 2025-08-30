Magaly Medina duda de Josimar y su amenaza de demanda a la 'prima': "¿Cuál es la difamación?"

El nombre de Josimar Fidel vuelve a sonar fuerte en la farándula tras un nuevo escándalo que lo enfrenta a Verónica González, la mujer conocida como su 'prima'. Esta vez, el salsero lanzó un comunicado anunciando que la denunciaría por difamación agravada, delito que puede llevar hasta a la cárcel. Sin embargo, Magaly Medina puso en duda sus palabras y lo cuestionó en vivo.

Magaly Medina cuestiona a Josimar tras querer demandar a 'prima'

Magaly Medina volvió a poner en aprietos a Josimar Fidel al comentar el comunicado donde el salsero niega rotundamente haber tenido algo con su famosa 'prima', Verónica González. La 'Urraca' no solo dijo que no le cree, sino que además cuestionó cuál sería realmente la difamación que el cantante denuncia y por la que amenaza con llevar el caso a tribunales.

Josimar compartió un mensaje donde negó tajantemente haber tenido algo con Verónica. La 'Urraca' no se guardó nada y dejó claro que no cree en la versión del salsero.

"Yo no le creo. Yo no le creo. No sé si algún público le creerá. Después de haber escuchado todo lo que nos ha contado la famosa 'prima' venezolana en España, que no es su prima, él reconoció que no era su prima. Yo no le creo a Josimar, simple", comentó la conductora en su programa.

Además, cuestionó cuál sería realmente la base de la denuncia tras las declaraciones de la supuesta 'prima' del salsero. La conductora pidió que Josimar lo aclarara.

"¿Cuál (es la difamación)? ¿Que tuvo intimidad con él o que está embarazada? ¿Cuál de las dos cosas es una difamación? Me encantaría que lo aclarara Josimar", señaló.

La sombra de María Fe. Magaly también lanzó una indirecta sobre lo que podría estar sintiendo María Fe Saldaña, actual pareja del cantante.

"No creo que María Fe esté contenta sabiendo que un Josimarcito puede estar creciendo en la panza de esta mujer, aunque tenga el carro recién regalado", dijo irónicamente.

Según Medina, el regreso de Josimar con María Fe coincide con esta nueva polémica. La conductora dejó entrever que, más allá de lo que diga el artista, las dudas siguen latentes.

El comunicado del salsero

Josimar compartió un mensaje donde negó tajantemente haber tenido algo con Verónica. En ese mismo comunicado, el artista aseguró que estas acusaciones no solo lo afectan a él.

"Dice que se encuentra embarazada, a lo cual con mucho respeto la felicito, pero también le pido a la señora que no haga insinuaciones o deje entrever que yo sería padre de su bebé, porque 'JAMÁS, NUNCA' toqué a la señora o tuve intimidad... Yo tengo familia y eso no solo me hace daño a mí, sino a toda mi familia. Y lo que ella está haciendo se llama DIFAMACIÓN AGRAVADA y eso TIENE PENA DE CÁRCEL", señala el comunicado.

¿Qué pasará ahora? Mientras Josimar insiste en que no hubo nada con Verónica y anuncia medidas legales, Magaly recuerda que la mujer ha mostrado pruebas y que no sería extraño que lo haya ilusionado con promesas.

"Yo creo que más bien esta prima de Josimar tiene ganas de fastidiarle cuando lo ve feliz al lado de la que le perdonó y la que lo perdona todo", opinó la conductora.

Por ahora, el caso sigue abierto en la farándula. Josimar se muestra tranquilo en redes junto a María Fe, pero la duda sigue viva: ¿realmente es difamación o la verdad saldrá a la luz tarde o temprano?

En conclusión, Magaly Medina puso en duda la amenaza de demanda de Josimar a la 'prima'. La conductora pidió que el salsero aclare si la supuesta difamación sería por decir que está embarazada o que tuvieron intimidad. Por último, resaltó que no le cree nada al cantante y que tanto María Fe Saldaña como Verónica González estarían fastidiadas con la situación.