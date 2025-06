Magaly Medina sobre Laura Spoya tras regreso de la modelo a podcast: "No es amiga mía"

La ex Miss Perú, Laura Spoya, volvió al set del pódcast 'Good Time' tras una semana de ausencia, luego de anunciar su separación de Bryan Rullan. Su regreso no pasó desapercibido: vestida al estilo de una "bruja moderna", con sombrero negro, pantalón de cuero, labios rojos intensos y un gato negro en brazos. Pero más allá de su llamativa aparición, fueron sus declaraciones sobre la prensa y las críticas en televisión lo que encendió la controversia.

Magaly Medina responde a supuesta indirecta

Las redes sociales estallaron luego de que Laura se refiriera en su programa a lo "bajaso" que le parece hablar mal de alguien en televisión. Muchos interpretaron esas palabras como una indirecta hacia Magaly Medina, por lo que la conductora de 'Magaly TV: La Firme' decidió responder públicamente. Medina negó cualquier tipo de cercanía con Spoya y aseguró no sentirse aludida.

"Supongo que se referirá a sus amigos televisivos, porque Laura Spoya todavía se mueve en ese mundo farandulero. En redes sociales dicen que es por mí, pero no entiendo por qué tendría que dirigirse a mí si no somos amigas", expresó la popular 'Urraca'.

Además, explicó que conoció a Laura por medio de Jessica Newton, pero aclaró que jamás desarrollaron una relación de amistad.

"Yo era amiga de Jessica Newton y a través de ella la conocí pero amigas no hemos sido.Osea yo no conozco su mundo intimo la conozco muy ligeramente, yo no tengo porque conocer a todo la gente de la farandula porque alguien me caiga simpatica no quiere decir que seamos amigas", respondió Magaly

Críticas al look de "bruja" de Spoya

Laura Spoya regresó a la conducción del pódcast 'Good Time', días después de haber anunciado su separación de su esposo Brian Rullan. La exMiss Perú lo hizo a su manera y es que ingresó vestida de 'bruja'.

"¿Ustedes creen que me he ido a mi casa una semana a llorar, a encerrarme debajo de mis cobijas?. Yo me he ido a hacer unas cositas", dijo la conductora del pódcast 'Good Time', a quien le gusta el esoterismo y los rituales.

En tono irónico, Magaly comentó sobre su atuendo y el simbolismo que podría haber detrás de su disfraz. La periodista de espectáculos consideró que Laura está más enfocada en el show que en el contenido de sus mensajes.

"Creo que lo que ha hecho Laura Spoya es un verdadero circo, y después no quiere que la critiquemos. Claro que lo vamos a seguir haciendo porque ha perdido la brújula. Ya no sabemos si quiere mostrarse como una Miss, una comediante o una actriz", afirmó tajante Medina.

Mientras Laura Spoya intenta reinventarse tras su separación, las críticas y especulaciones no le dan tregua. Magaly Medina, por su parte, dejó claro que no existe ninguna relación cercana con la influencer y no dudó en calificar su nueva etapa como una puesta en escena poco clara. El enfrentamiento mediático, al parecer, recién comienza.