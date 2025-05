Magaly Medina sobre sicario de Paul Flores que pidió no ir a penal: "No deberíamos tener compasión"

La conductora de espectáculos, Magaly Medina, no se quedó callada ante las declaraciones del sicario que confesó haber acabado con la vida de Paul Flores, cantante de Armonía 10. En su programa "Magaly TV La Firme", la periodista criticó duramente el pedido del asesino para que no lo envíen a un penal donde podría ser asesinado por sus enemigos.

Durante la última edición de su programa "Magaly TV La Firme", Magaly Medina habló sin filtros sobre el caso de Pierre Ángel Panduro Verástegui, alias 'El Italiano', quien confesó ser el autor del ataque armado que acabó con la vida del joven cantante Paul Flores en San Juan de Lurigancho. Ahora, teme por su vida en la cárcel.

"Increíble. Esta vez por lo menos sabemos quién le disparó, quién le quitó la vida. Y ahora este hombre, que además no solo está vinculado a este homicidio, sino a otros también, pide que tengan compasión con él y que lo manden al penal que él elige" , comentó indignada.

Magaly fue clara al decir que no se debe tener ningún tipo de consideración con personas que han acabado con la vida de inocentes.

"Como si él hubiera tenido compasión por la vida de aquellos a los que se llevó de un balazo. Tremendo. En fin, con los delincuentes no deberíamos de tener nada de compasión, absolutamente nada de empatía" , sentenció la conductora.

Además, cuestionó que quiénes estarían detrás del sicario y de la muerte de Paul Flores siguen libres y deberían estar en la cárcel.

Según el reporte policial, 'El Italiano' pidió, casi rogando, que lo envíen a un penal donde no corra riesgo de perder la vida.

"Pregúntame todo, yo voy a hablar todo, pero, viejo, que me manden a Lurigancho aunque sea, porque me van a matar. Me van a matar", se le escucha decir en el video de su confesión.