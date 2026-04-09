Magaly Medina tilda de "desubicado" a Piero Arenas y responde a Kingteka: "Las pruebas están ahí"

¡No se guardó nada! Magaly Medina volvió a encender la polémica tras pronunciarse sobre el caso que involucra a Piero Arenas y Kingteka. La conductora dejó en claro que su programa no se ha retractado y que seguirá apoyando a la denunciante Marcela Sánchez en todo el proceso.

Magaly Medina aclara postura y arremete contra Piero Arenas

Magaly Medina salió con todo para aclarar su postura en el polémico caso que involucra a Piero Arenas y Kingteka. La conductora fue clara: no se ha retractado y seguirá firme apoyando la denuncia de Marcela Sánchez.

Todo esto se da luego de que el exchico reality asegurara que el programa habría retrocedido en su versión. Pero la 'Urraca' lo desmintió en "Magaly TV La Firme" y explicó que solo hicieron una precisión técnica, mas no cambiaron el fondo del caso. Además, cuestionó a quienes celebraron esta corrección como si fuera una victoria. Aseguró que la denuncia sigue vigente y que elementos importantes la respaldan.

"Anoche tuvimos que hacer una corrección. Eso no quiere decir que ahí no hubo delito. Ahí hay delito. Esta muchacha, Marcela Sánchez va a seguir con el proceso hasta el final yla vamos a apoyar. Pero salen ahí algunos achoraditos como diciendo: 'Ya estoy libre de polvo y paja. Ya ves, todo el mundo se está retractando' ¿Perdón? Hacer una aclaración no es retractarse", afirmó.

En medio de su descargo, la conductora no dudó en referirse directamente a Piero Arenas, a quien calificó como "desubicado". Para ella, su actitud demuestra que no entiende la gravedad del tema. También fue contundente al defender el trabajo de su equipo.

"Pero este desubicado que piensa que está por encima de la ley y que se cree que ataranta a la gente con sus amenazas, dijo esto hoy día muy suelto de huesos", expresó. "Nadie se ha rectificado como periodistas profesionales que somos y siempre estamos del lado de la verdad", señaló.

Magaly responde a la amenaza de Kingteka

El escándalo creció aún más cuando Kingteka lanzó una advertencia en una transmisión en vivo. Frente a esto, Magaly aclaró exactamente qué fue lo que corrigieron. Sin embargo, también dejó en claro que esto no lo libra de responsabilidad.

"Vas a ver. Te voy a hacer pagar más que Jeffry", dijo, generando revuelo en redes. "Cometimos una equivocación tecnológica y dijimos que no, Kingteka transmitió él no, su comunidad", explicó. "Su comunidad que lo sigue y de alguna forma tú eres responsable por tu comunidad", agregó.

Finalmente, la conductora fue directa sobre su rol en este caso. También aseguró que existen pruebas que respaldan lo expuesto.

"Yo no soy juez. Yo no soy juez, pero soy una periodista que recibió una denuncia fuertísima que esta sustentada en hechos tecnológicos y en con pruebas que están ahí que además ya la debe tener la Fiscalía y que si no las tiene, se las voy alcanzar toditas", dijo en "Magaly TV La Firme".

En conclusión, Magaly Medina dejó claro que no dará un paso atrás sobre el caso de Piero Arenas y Kingteka. La investigación sigue su curso y la polémica está lejos de terminar. Mientras tanto, la 'Urraca' se mantiene firme en su postura y asegura que seguirá informando, cueste lo que cueste.