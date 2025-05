Magaly resalta la madurez de Onelia Molina para terminar con Mario: "Toma decisiones muy bien pensadas"

Onelia Molina dio el anunció oficial en TV y en redes sociales, que terminó con Mario Irivarren. Ante esto, Magaly Medina no dudó en resaltar el grado de madurez que ha mostrado al joven odontóloga a su edad y finalizar su relación de la manera más civilizada.

Luego de ver las declaraciones de Onelia Molina en 'MQM' dando por terminada su relación con Mario Irivarren, Magaly Medina afirmó en su programa que la joven se mostró muy tranquila en la entrevista. Cree que la odontóloga tuvo tiempo de evaluar su relación y tomó la mejor decisión. Además, resaltó que la manera en que terminaron fue la mejor forma.

Es así como Magaly Medina queda asombrada por el nivel de madurez que manejó Onelia Molina para terminar la relación amorosa tras analizarlo. Además, cree que al terminar así ya no habrá una opción de retorno porque terminaron en paz.

"Al parecer, se sentó y habló consigo misma. Me parece súper transparente y muy maduro de su parte porque esa es una relación que no tendrá marcha atrás, definitivamente. Si lo hay, debe haber pasado mucho tiempo. Las relaciones que terminan en paz y terminaron bien, son los mejores finales y que no tienen retorno. Me sigue asombrando, yo veo una chica que a sus 25 años toma decisiones muy bien pensadas", agregó.