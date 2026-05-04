Marcelo Tinelli confirma que Rossana Almeyda conoce a su familia tras oficializar su relación: ¿Qué dijo?

El presente sentimental de Marcelo Tinelli vuelve a captar atención tras su relación con Milett Figueroa. El conductor parece iniciar una nueva etapa junto a Rossana Almeyda, con quien comparte momentos que reflejan una etapa más relajada y abierta en su vida personal.

Tinelli responde sobre su relación con Rossana Almeyda

En medio de la expectativa por su situación sentimental, Marcelo Tinelli decidió interactuar con sus seguidores a través de un popular formato de TikTok conocido como "Six Seven", donde respondió una serie de preguntas relacionadas tanto con su vida profesional como personal.

Entre las consultas, dos estuvieron directamente vinculadas a Rossana Almeyda, lo que generó especial interés. "¿Blanqueaste tu romance con Rossana Almeyda?", le preguntaron al conductor, quien respondió: "Six Seven", utilizando esta expresión viral que sugiere una respuesta intermedia, sin confirmar ni negar de forma categórica.

La reacción no pasó desapercibida, ya que muchos interpretaron que, si bien no oficializa completamente la relación, tampoco intenta ocultarla. Otro momento que llamó la atención fue cuando se refirió a la cercanía de su entorno familiar con la modelo. Ante la consulta:

"¿Tu familia ya conoció a Rossana Almeyda?", el conductor respondió con un contundente: "Sí". Esta afirmación reforzó la idea de que el vínculo estaría en una etapa más consolidada, al haber sido presentada a su círculo más cercano.

Estas declaraciones llegan en un contexto en el que Tinelli parece haber dejado atrás su historia con Milett Figueroa, enfocándose en una nueva dinámica afectiva que, aunque aún no define públicamente, muestra señales claras de avance.

Una nueva etapa que comparte en redes sociales

Más allá de las respuestas en redes, Marcelo Tinelli también mostró momentos cotidianos junto a Rossana Almeyda. A través de sus historias de Instagram, compartió imágenes de una jornada que inició con un encuentro entre amigos y culminó con una cena más íntima.

El conductor se mostró cocinando platos italianos, destacando su entusiasmo por sorprender a su acompañante. "Hoy en casa cocino unos ricos maccheroni italianos. Salsa de ragú de ternera y también pesto", comentó mientras enseñaba parte del proceso de preparación.

Posteriormente, publicó una imagen del resultado final y expresó su satisfacción con el platillo. "Buena pinta la pasta", escribió, dejando ver una escena más personal y relajada. En esta ocasión, la cena fue solo para dos, lo que reforzó la idea de una etapa más cercana y privada en su vida.

Estos momentos han sido interpretados como una muestra de apertura por parte de Tinelli, quien parece dispuesto a compartir esta nueva faceta con su público.

Marcelo Tinelli comparte cena con Rossana Almeyda.

En conclusión, las recientes apariciones y declaraciones de Marcelo Tinelli evidencian un cambio en su panorama sentimental. Aunque evita etiquetar formalmente su relación con Rossana Almeyda, los gestos públicos, las respuestas en redes y la cercanía con su entorno familiar apuntan a un vínculo en crecimiento.