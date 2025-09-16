María Pía Copello responde a los rumores de su salida de 'MQM' ¿Tula Rodríguez la reemplazará?

La carismática María Pía Copello ha cautivado al público al lado de sus compañeros en 'Mande quien mande'. Ahora, hay rumores de su posible salida del programa de TV y en la búsqueda de su reemplazo apareció Tula Rodríguez.

¿María Pía Copello se despidió de 'MQM'?

En su último programa, Magaly Medina reveló que María Pía Copello ya no formaría parte del programa de entretenimiento 'Mande Quien Mande'. De esta manera, se habló de la razón de su salida tras el éxito.

De esta manera, la querida influencer y conductora de televisión expresó que fue sorprendida con el anunció y más cuando su productor puso un aviso de que buscaban una nueva conductora.

"Vi a mi productor muy atento el día de ayer, apenas esta noticia se difunde en el programa de Magaly. Él agarra y pone en su red social, pone un video de la Carlota cuando grabamos un video hace tres años y que 'busca conductora'. No te pases ¿Les parece justo?", expresó.

Después de esas palabras, María Pía Copello no dudo en responder de manera inmediata sobre su posible salida para el viernes 19 de septiembre, pero decidió tomar las riendas de su trabajo y retirar hoy.

"Magaly dijo que me iba esta semana, puedo entender que es el viernes, pero ¿Saben qué? me voy hoy", exclamó antes de salir del set.

¿Tula Rodríguez será la nueva conductora de TV?

En medio de la polémica por la salida de María Pía, el programa invitó a Tula Rodríguez para postularse como la próxima conductora de televisión de 'Mande quien mande'. Es así como demostró sus habilidades para conducir y que además, todo el equipo de producción la quería en el set nuevamente causando el asombro de la querida influencer.

"Este set ha sido cinco años mío, el productor es mío, el equipo es mío. Este programa ya es mío (el productor es su esposo) Es más te voy a decir una cosa todos los que están detrás de cámaras también quieren que me quede", expresó para que después se observe las manos alzadas de los miembros de la producción.

En conclusión, Tula Rodríguez tuvo el visto nuevo para ser el nuevo reemplazo de María Pía Copello. Al fin al cabo, todo se trataría de una broma entre los miembros de la producción, la salida de la influencer no se ha confirmado y se desconoce quien podría ocupar su lugar.