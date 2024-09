Mario Vargas Llosa entregaba 80 MIL EUROS al mes a su ex Isabel Preysler: ¿Por qué?

La relación entre Isabel Preysler y el premio Nobel Mario Vargas Llosa siempre estuvo rodeada de lujo y rumores, pero ahora ha salido a la luz un detalle que ha dejado a todos sorprendidos: el escritor le entregaba a su expareja una suma mensual de 80.000 euros para mantener su alto estilo de vida. ¿Qué motivaba este apoyo económico?

Isabel Preysler, conocida por su elegancia y por ser una de las mujeres más influyentes en el mundo de la alta sociedad, mantuvo una relación de ocho años con el escritor peruano Mario Vargas Llosa. A lo largo de esos años, la pareja disfrutó de un estilo de vida lleno de lujos.

Sin embargo, la reciente revelación de la periodista Paloma Barrientos ha dejado claro que gran parte de ese estilo de vida era financiado por Vargas Llosa. En una biografía actualizada de la vida de Preysler, Barrientos señaló que el escritor le daba a su pareja 80.000 euros al mes para mantener su nivel de vida.

"Mario Vargas Llosa no escatimaba en gastos. Le daba una gran cantidad de dinero para asegurar que todo funcionara sin problemas y que ella mantuviera el estilo de vida al que estaba acostumbrada" , comentó la periodista, citando a Federico Jiménez Losantos, amigo cercano del escritor.

Desmienten rumores de problemas económicos. Durante su relación, se especuló mucho sobre posibles problemas económicos entre la pareja, pero esta revelación ha desmentido esas versiones.

Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa tuvieron una relación de ocho años. (COSAS)

Barrientos aclaró que "Isabel no vivía con restricciones, todo lo contrario. Mario se encargaba de que no faltara nada y que ella pudiera disfrutar de su vida como siempre lo había hecho". Así, queda claro que Vargas Llosa no solo fue una pareja amorosa, sino también un importante apoyo financiero.