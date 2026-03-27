RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Buscar

Espectáculos

¡Le pide perdón!

Melanie Martínez se disculpa con su hija y afirma que cometió un error: "Le escogí un mal padre"

En una entrevista, Melanie Martínez no dudó en expresar unas disculpas públicas hacia su hija por haber cometido el error de haberle escogido un mal padre.

Melanie Martínez se disculpa con su hija por elegir mal a su padre
Melanie Martínez se disculpa con su hija por elegir mal a su padre (Composición Karibeña)
27/03/2026

Melanie Martínez se encuentra en medio de una batalla legal con el padre de su hija, un reconocido cantante que la viene denunciando por presunta violencia psicológica. Ahora, sale a hablar en representación de la menor de edad expresando unas sinceras disculpas por no haber elegido bien a su padre. 

Se disculpa con su hija por elegir mal a su padre

En el programa 'Amor y Fuego', Melanie Martínez estuvo contando algunos de los detalles que su hija ha pasado al lado de su padre. Así mismo, que no la ha protegido como debía y ha sufrido bullying por los ampay del reconocido cantante. Además, de que él aparentemente habría orquestado que su misma hija sea atacado por su círculo cercano. 

Ante esta serie de confesiones de la jovencita, Melanie ha salido a pedirle disculpas públicamente a su hija por no haberle escogido un buen padre para ella y tenga que pasar por todo esto actualmente. 

"No quiero que mi hija cargue en su conciencia algo tan pesado, también he sido hija en algún momento. Creo que lo que pretendo ahora es que sane su corazón, que lamentablemente tiene que aceptar que le escogí un mal padre, le pido disculpas por eso, pero que ella no tiene por qué guardar rencor, no tiene que malograrse su vida", señaló. 

Así mismo, Melanie Martínez señala que el cantante de cumbia tuvo muchas oportunidades de comunicarse con ella, antes de ponerle una denuncia a ella y que ahora, ya no tiene nada de qué hablar con él. 

Darinka Ramírez anuncia la llegada de su segunda hija: "Llegaste a duplicar mi amor"
Lee también

Darinka Ramírez anuncia la llegada de su segunda hija: "Llegaste a duplicar mi amor"

"Él tuvo muchas oportunidades de hablar conmigo antes de denunciarme, no tengo ya nada que hablar con él", expresó. 

Isabel Acevedo apoya emprendimiento de Melanie

Melanie Martínez se encuentra emprendiendo con una marca artesanales de helados, y ya ha recibido el respaldo de otras figuras del espectáculo como Pamela Franco, Vania Bludau y Christian Cueva. Isabel Acevedo, conocida también como 'Chabelita', aseguró que probará los productos en cuanto viaje a Perú dando así su apoyo. 

Lorena Caravedo revela sus dificultades en Canadá tras dejar la televisión peruana: "Me chocó"
Lee también

Lorena Caravedo revela sus dificultades en Canadá tras dejar la televisión peruana: "Me chocó"

"Mi gente preciosa quiero que apoyemos este hermoso emprendimiento de mi hermosa C*** y su mamita Melanie. Son helados artesanales hecho con mucho amor 100% naturales. Así que ni bien llego a Perú voy a ir a recoger mis heladitos que hay sabores deliciosos", finalizó.

De esta manera, Melanie Martínez deja en claro que seguirá emprendiendo con su hija y continuará apoyándola en todo momento contra su padre. Aunque se disculpa por no haber elegido un mejor progenitor para ella. 

Temas relacionados disculpa hija mal padre Melanie Martínez

Siga leyendo

Lo Más leído

Said Palao reaparece junto Alejandra Baigorria y su hija tras ampay en Argentina: ¿Se reconciliaron?

Onelia Molina afirma que Said Palao estuvo con una mujer en su despedida de soltero: "Hay videos"

Daniela Darcourt festeja a Luis Advíncula y le dedica emotivo mensaje: "Te amo con locura"

Said Palao y Mario Irivarren continuaron la fiesta con más mujeres en una casa en Argentina ¡Segunda parte!

Onelia Molina se decepciona de Patricio Parodi tras ampay y él responde: "No he defraudado a nadie"

últimas noticias
Karibeña