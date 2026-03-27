Melanie Martínez se disculpa con su hija y afirma que cometió un error: "Le escogí un mal padre"

Melanie Martínez se encuentra en medio de una batalla legal con el padre de su hija, un reconocido cantante que la viene denunciando por presunta violencia psicológica. Ahora, sale a hablar en representación de la menor de edad expresando unas sinceras disculpas por no haber elegido bien a su padre.

Se disculpa con su hija por elegir mal a su padre

En el programa 'Amor y Fuego', Melanie Martínez estuvo contando algunos de los detalles que su hija ha pasado al lado de su padre. Así mismo, que no la ha protegido como debía y ha sufrido bullying por los ampay del reconocido cantante. Además, de que él aparentemente habría orquestado que su misma hija sea atacado por su círculo cercano.

Ante esta serie de confesiones de la jovencita, Melanie ha salido a pedirle disculpas públicamente a su hija por no haberle escogido un buen padre para ella y tenga que pasar por todo esto actualmente.

"No quiero que mi hija cargue en su conciencia algo tan pesado, también he sido hija en algún momento. Creo que lo que pretendo ahora es que sane su corazón, que lamentablemente tiene que aceptar que le escogí un mal padre, le pido disculpas por eso, pero que ella no tiene por qué guardar rencor, no tiene que malograrse su vida", señaló.

Así mismo, Melanie Martínez señala que el cantante de cumbia tuvo muchas oportunidades de comunicarse con ella, antes de ponerle una denuncia a ella y que ahora, ya no tiene nada de qué hablar con él.

"Él tuvo muchas oportunidades de hablar conmigo antes de denunciarme, no tengo ya nada que hablar con él", expresó.

Isabel Acevedo apoya emprendimiento de Melanie

Melanie Martínez se encuentra emprendiendo con una marca artesanales de helados, y ya ha recibido el respaldo de otras figuras del espectáculo como Pamela Franco, Vania Bludau y Christian Cueva. Isabel Acevedo, conocida también como 'Chabelita', aseguró que probará los productos en cuanto viaje a Perú dando así su apoyo.

"Mi gente preciosa quiero que apoyemos este hermoso emprendimiento de mi hermosa C*** y su mamita Melanie. Son helados artesanales hecho con mucho amor 100% naturales. Así que ni bien llego a Perú voy a ir a recoger mis heladitos que hay sabores deliciosos", finalizó.

De esta manera, Melanie Martínez deja en claro que seguirá emprendiendo con su hija y continuará apoyándola en todo momento contra su padre. Aunque se disculpa por no haber elegido un mejor progenitor para ella.