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Melissa Klug explota contra Gabriela Herrera por llamar "fea" a Samahara Lobatón: "Ella está toda transformada"

Melissa Klug se mostró indignada tras el enfrentamiento entre Gabriela Herrera y su hija Samahara Lobatón, y no dudó en salir en su defensa.

Melissa Klug despotricó contra Gabriela Herrera para defender a Samahara.
Melissa Klug despotricó contra Gabriela Herrera para defender a Samahara. (Composición Karibeña)
29/03/2026

Las tensiones en 'La Granja VIP' continúan tras el fuerte enfrentamiento entre Gabriela Herrera y Samahara Lobatón, quienes intercambiaron duros calificativos. A este conflicto se sumó Melissa Klug, quien no dudó en lanzar fuertes comentarios contra la bailarina durante una conversación con Jesús Barco, avivando aún más la polémica dentro del reality.

Melissa Klug arremete contra Gabriela Herrera 

Como se recuerda, tras el ingreso de Jesús Barco al reality de convivencia, Samahara Lobatón y Gabriela Herrera protagonizaron una fuerte discusión, en la que la bailarina calificó de "mostra" a la influencer.

A raíz de este enfrentamiento, Melissa Klug se mostró bastante incómoda mientras conversaba con su pareja, cuestionando que Herrera criticara el aspecto de su hija pese a sus retoques estéticos. 

"Pero es sinvergüenza decir, una que es 'mostra' decirle a otra 'mostra', como si fuera guapa, bonita. Está operada, con su lente de contacto", dijo la 'Blanca de Chucuito', sin importarle que los micrófonos estaban encendidos.

Por su parte, Jesús Barco intentó calmar la situación y evitó que el conflicto escalara, diciéndole a su pareja y madre de su hija que no era correcto opinar sobre la apariencia de otra persona. 

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"Eso no te importa. La agarran personal, la gente se puede con su cuerpo lo que m*** quieran", comentó el futbolista.

Sin embargo, Melissa Klug no dio marcha atrás y continuó arremetiendo contra la bailarina. 

"En la cara no pues. La que es bonita, es bonita. Yo no te estoy hablando de su cuerpo operado, sino de su cara. ¿Cómo ella, siendo una 'mostra', le va a decir a mi hija 'mostra'. Ella está toda transformada... Se transforma toda la cara para querer verse bonita y más 'mostra' se pone", añadió sin pelos en la lengua.

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@reallity.vip.peru MELISA ENOJADA CON GABRIELA POR DECIRLE MOSTR4 Y FE4 A SAMAHARA LOBATON #samaharalobaton #magalytvlafirme #lagranjavipperu #teamviboras🐍 #gabrielaherrera ♬ sonido original - Reallity Show Perú y el mundo

¿Por qué se pelearon Gabriela Herrera y Samahara Lobatón?

El tenso momento entre Gabriela Herrera y Samahara Lobatón se desató luego del ingreso de Jesús Barco al reality, lo que habría generado incomodidad entre los participantes por una supuesta preferencia. 

"Todo el mundo se ha dado cuenta. Fea de mi....", se le escuchó gritar a Herrera, visiblemente molesta, mientras sus compañeros intentaban calmar la situación.

En medio del altercado, Melissa Klug intervino para defender a su hija y respondió a Herrera con un "Bonita eres". Por su parte, Barco buscó mantener distancia entre las involucradas, mientras el resto de participantes pedía tranquilidad.

Finalmente, el conflicto no llegó a resolverse, ya que tanto Gabriela Herrera como Samahara Lobatón se negaron a ofrecer disculpas tras el tenso intercambio. Por su parte, Melissa Klug también se mantuvo en su posición, respaldando a su hija y dejando claro que la polémica está lejos de llegar a su fin dentro del programa.

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