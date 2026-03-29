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Youna anunció drástica decisión tras complicaciones en su salud: "No me he estado sintiendo bien"

El influencer sorprendió al anunciar que reducirá su presencia en redes sociales tras revelar el impacto emocional y físico que le ha generado su enfermedad.

Youna toma radical medida en redes y preocupa a seguidores.
Youna toma radical medida en redes y preocupa a seguidores. (Composición La Karibeña)
29/03/2026

El influencer y barbero, Youna, anunció que reducirá su presencia en redes sociales. A través de TikTok, explicó que priorizará su salud tras enfrentar complicaciones por la leucemia. Su mensaje generó preocupación entre sus seguidores, atentos a su proceso.

Youna anuncia pausa para priorizar su salud

Durante su pronunciamiento, Youna explicó que el ritmo constante de creación de contenido y la exposición mediática han comenzado a afectar su bienestar físico y emocional. El influencer se mostró visiblemente afectado al sincerarse con su comunidad digital, a la que también agradeció por acompañarlo en los momentos más difíciles.

"Últimamente he estado experimentando muchas cosas que no me dejan concentrarme en mi salud. Me han estresado mucho y no me he estado sintiendo bien", confesó, evidenciando el impacto que ha tenido esta etapa en su vida.

El contexto en el que surge esta decisión también ha estado marcado por la exposición mediática de su expareja, Samahara Lobatón, quien actualmente participa en el reality La Granja VIP. Esta situación ha mantenido el nombre de Youna en el centro de la atención pública, incrementando la presión que ya venía enfrentando.

En esa línea, el joven fue claro al señalar que su prioridad será su recuperación, pues el estrés y la ansiedad han comenzado a pasarle factura. "No voy a estar tan activo en redes. A veces la mente te juega en contra. He aparentado mucho tiempo que esto no me está afectando", agregó, dejando en evidencia la carga emocional que ha llevado en silencio.

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Pese a la decisión, Youna aclaró que no se trata de un retiro definitivo. El creador de contenido aseguró que seguirá presente, aunque con menor frecuencia, mientras enfoca sus energías en mejorar su estado de salud y encontrar un equilibrio personal.

@rkt696

YOUNA DICE QUE SE ALEJARÁ DE LAS REDES

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Samahara Lobatón se quiebra tras emotivo mensaje de Youna

La semana pasada durante una dinámica de  'La Granja VIP', Samahara fue sorprendida con un video en el que Youna le enviaba palabras de aliento desde el exterior. El mensaje, cargado de afecto y motivación, buscaba reforzar su desempeño dentro del reality y recordarle el respaldo que tiene fuera de la competencia.

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"Hola mi reina quiero mandarte todas las fuerzas del mundo. Tú enfócate en hacer una buena participación que nosotros afuera el 'team leucemia' está dando absolutamente todo para que salgas ganadora. No bajes la cabeza, no te rindas, tus hijos están muy bien cuidados con la Maggie. Yo te estoy dando todo mi apoyo todos los días que pueda", expresó en un inicio.

El joven también aseguró que viene impulsando su candidatura con contenido en redes sociales y no dudó en darle algunos consejos para mejorar su imagen dentro del programa. Aun así, cerró su mensaje con una declaración que marcó el momento:

"Dalo todo mi amor que yo te estoy apoyando con todo vas a ganar estoy cien por ciento seguro. Te amo".

Las palabras impactaron profundamente en Samahara, quien no pudo contener las lágrimas. Visiblemente emocionada, agradeció el respaldo de su entorno más cercano y destacó el rol que cumplen en el cuidado de sus hijos mientras ella permanece en competencia.

"Yo sé que mis hijos están muy cuidados por mi hermana, por mi mamá, con mi abuela. Y sé que él (Youna) está haciendo todo por mí también no tengo palabras para agradecerle todo lo que hacen todos allá afuera por mí sobre todo él que a pesar de todo lo que le pasa siempre tiene una sonrisa para mí. Me impulsa a seguir adelante", manifestó entre sollozos.

La decisión de Youna refleja el impacto que puede tener la exposición constante en redes sociales, especialmente cuando se atraviesan situaciones personales delicadas. Su caso pone en evidencia la importancia de priorizar la salud física y emocional, incluso en medio de la presión mediática.

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