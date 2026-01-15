Melissa Klug lanza dardo tras caso Samahara Lobatón y Bryan Torres: El amor de tu vida no destruye tu salud mental

El gran consejo de una madre. En medio de la tormenta mediática que envuelve a Samahara Lobatón y Bryan Torres, la empresaria Melissa Klug reapareció en sus redes sociales con un mensaje que muchos han interpretado que es para su hija. A través de una potente reflexión, la popular 'Blanca de Chucuito' dejó claro su postura frente a las relaciones.

Melissa Klug comparte mensaje

En el mundo del espectáculo peruano, pocas historias han sido tan turbulentas como la relación entre Samahara Lobatón y el músico Bryan Torres. Entre idas y venidas, denuncias públicas y escándalos callejeros, una persona siempre ha estado pendiente, Melissa Klug.

Luego de que Samahara Lobatón y Bryan Torres protagonizaran un nuevo episodio de inestabilidad en televisión nacional, la madre de la influencer compartió un mensaje de amor propio que se ha vuelto viral. Para Melissa Klug, la prioridad es la estabilidad emocional, enviando una contundente advertencia: el "amor de tu vida" no tiene permiso para destruir tu salud mental.

"Alguien que destruye tu salud mental no puede ser tu familia, ni tu amigo, ni el amor de tu vida. Sácalos de tu vida y sé feliz, libre y fiel a ti", expresó Melissa Klug al compartir un video que resonó con fuerza en las redes sociales.

Melissa Klug comparte video reflexivo.

El video mencionado subraya una verdad que Melissa Klug ha intentado transmitir, el amor verdadero no destruye la salud mental ni física. Los constantes episodios de confrontación pública entre Samahara y Bryan son la prueba fehaciente de que el bienestar ha sido sacrificado.

Caso Samahara Lobatón y Bryan Torres

Rodrigo González dio a conocer la existencia de un video donde presuntamente se observa una agresión de Bryan Torres contra Samahara Lobatón. El conductor del programa de televisión empezó a relatar que la hija de Melissa Klug aparece en la escena reclamando al cantante de salsa y entonces, el artista la empieza a atacar.

Según reveló Rodrigo González las imágenes que vio junto a su compañera Gigi Mitre serían muy explícitas donde evidenciarían que las agresiones serían algo habitual en su relación. Además, afirmaron que este video solo pudo haber sido filtrado por la misma Samahara Lobatón en una posible busca de ayuda.

En resumen, Melissa Klug difundió un video reflexivo tras el escándalo que involucra a su hija Samahara Lobatón y al músico Bryan Torres. El mensaje compartido por la empresaria dejó claro que el bienestar emocional debe prevalecer por encima de cualquier vínculo sentimental o familiar.