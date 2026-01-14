Abogada Sasieta revela que Melissa Klug podría tener la tenencia de los hijos de Samahara Lobatón

Como se recuerda, fue Melissa Klug quien tomó cartas en el asunto luego de que se viralizara como Samahara Lobatón fue agredida por Bryan Torres. Es así como la abogada reveló que si la influencer no toma continúa el proceso, sus hijos podrían pasar a la tenencia de la abuela materna.

¿Melissa Klug podría tener tenencia temporal?

En le programa 'Amor y Fuego', Rosario Sasieta se hizo presente para hablar sobre el caso de Samahara Lobatón. En ese sentido, reveló que Melissa Klug fue la única en actuar bien y denunciar de manera inmediata a Bryan Torres. Así mismo, señaló que si la influencer es captada como no apta para proteger a sus hijos, entraría la protección especial a menores.

"Creo que sería meritorio que Melissa Klug resguarde a los niños mientras su hija recompone. Si tú no tienes la capacidad de proteger a tus hijos de ese depredador, el ministerio público va enviar de protección especial y puede buscar familiar para que le den tenencia", expresó.

Además, reveló que el salsero estaría enfrentando serias acusaciones ya validadas por el video grabado en la recámara de Lobatón. Así mismo, señaló que no podría librarse de la cárcel y da una cifra estimada.

"Ella ha podido fallecer, ser asesinada y estaría en medicina legal practicándose la necropsia. La tentativa legalmente señala que el juez puede bajar de la mínima, la mínima es 20 años si muere, pero si no hay muerte puede ser menos de 20", expresó Sasieta.

Reencuentro de Melissa con Samahara

Se mostró a Melissa Klug llegando hasta la vivienda de Samahara Lobatón, ubicada a pocas cuadras de su propio domicilio. La presencia de la empresaria no pasó desapercibida, ya que ocurrió en medio de las interrogantes sobre si la influencer decidiría denunciar formalmente a Bryan Torres tras la viralización del video.

Abordada por los reporteros de Amor y Fuego, la conocida 'Blanca de Chucuito' se mostró visiblemente afectada y expresó su postura con firmeza. "Espero que lo denuncie. Yo voy a seguir con este proceso. Temo por la integridad de mis nietos y de mi hija", declaró ante cámaras. Luego, ambas fueron vistas dándose un abrazo entre lágrimas.

De esta manera, Melissa Klug se encuentra respaldando a su hija por completo ante las agresiones recibidas por Bryan Torres. Así mismo, la abogada Rosario Sasieta al ver el caso de Samahara Lobatón, reveló que si la influencer muestra no ser apta para proteger a sus niños, podría pasar la tenencia temporal a la abuela materna.