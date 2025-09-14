Micheille Soifer sorprende al revelar que busca ser mamá con Gleyson Reñé en el 2026: "Quisiera tres"

La cantante y conductora Micheille Soifer atraviesa una etapa decisiva en su vida personal y profesional. A sus 35 años, la popular "Michi" dejó atrás los realitys para concentrarse en su programa "Ponte en la Cola" y en su relación con el músico cubano Gleyson Reñé. Ahora, la exintegrante de "Esto es Guerra" sorprendió a sus seguidores al hablar abiertamente de su deseo de convertirse en madre y de los pasos que ya ha tomado para cumplirlo.

Micheille Soifer ya congeló sus óvulos y apunta al 2026

En una entrevista con Trome, la artista de 35 años contó que tiene claro su deseo de ser madre y que ha tomado decisiones importantes para cumplir ese sueño. "Estoy superanimada", expresó con una gran sonrisa cuando le preguntaron si ya había iniciado el proceso. Aunque aclaró que no está embarazada, reveló un paso fundamental en su planificación:

"No, pero ya congelé mis óvulos", reveló para sorpresa de todos

La cantante explicó que quiere dar este gran paso pronto y que no planea esperar demasiado.

"Tengo 35 años y mi idea es tener un bebé el otro año", aseguró, dejando en evidencia que su meta es concretar la maternidad en 2026. Soifer también confirmó que Gleyson Reñé, su actual pareja y exintegrante de Combinación de La Habana, es quien la acompañará en esta nueva etapa.

El anuncio generó entusiasmo entre sus fanáticos, quienes han seguido de cerca cada detalle de su carrera artística y vida personal. Para Micheille, la decisión de congelar sus óvulos representa una manera de asegurarse de que su proyecto de familia se cumpla en el momento ideal, sin presiones externas.

Quiere una familia numerosa

La intérprete contó que su deseo de ser madre es un tema recurrente incluso entre sus seguidores. "Hasta los 'Michi Lovers' han crecido y son papás", dijo entre risas, aludiendo a la evolución de su público y cómo eso la motiva a dar el siguiente paso. Soifer no se conforma con tener solo un hijo y confesó que sueña con una familia grande:

"Quisiera tres. Mi mamá tuvo cinco", reveló, resaltando el ejemplo de su propia madre.

En la conversación, Soifer recordó la fortaleza de su madre y cómo siempre la apoyó en los momentos difíciles:

"Eso es tan difícil. Siempre me defendió y hasta me preguntó: 'Hija, ¿cómo aguantas tanto?'". También rememoró un episodio especial con su hermano menor, con quien tiene una notable diferencia de edad. "Yo le llevo 13 años y cuando se hablaba y escribía de eso, él me preguntó: '¿Eres mi mamá?, dímelo, yo te perdono'", contó con una mezcla de ternura y sorpresa.

En conclusión, Micheille Soifer vive una etapa de plenitud en lo personal y profesional. Su decisión de congelar óvulos y planificar la llegada de sus hijos muestra que quiere vivir la maternidad de forma consciente y preparada. Con el apoyo de Gleyson Reñé y el ejemplo de su familia, la cantante se alista para cumplir uno de los sueños más importantes de su vida: formar su propio hogar.