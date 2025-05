Milena Zárate estalla contra Greissy Ortega y la acusa de manipular con sus hijos: "¡Basta de tanta burla y mentiras!"

La relación entre Greissy Ortega y Milena Zárate parece seguir deteriorándose. En su reciente aparición en el programa 'Esta Noche', Greissy ofreció detalles sobre el conflicto que mantiene con su hermana, dejando en claro que la reconciliación no está ni cerca. Tras esas declaraciones, Milena no tardó en responder con dureza desde sus redes sociales.

Milena responde con pruebas y acusa a Greissy de manipulación

Desde su cuenta oficial de Instagram, Milena Zárate reaccionó al extracto de la entrevista donde Greissy la calificó de "vengativa". La cantante colombiana no solo rechazó esas afirmaciones, sino que también publicó pruebas que muestran momentos familiares compartidos, asegurando que siempre mantuvo un vínculo cercano con sus sobrinos.

"Cuando alguien vive algo en su vida, y más si es algo que te marca, jamás lo olvidas. ¡Jamás! Lo relatas toda la vida con lujo y detalle, no cambias las versiones", escribió Milena, cuestionando la veracidad de las declaraciones de su hermana.

Además, la artista compartió videos en los que se observa a Greissy pidiendo disculpas públicas acompañada de sus hijos. Para Milena, estos materiales evidencian una manipulación emocional con fines personales.

"¡Ya basta de tanta burla y tantas mentiras! Este es solo el primero, voy a responder todas las mentiras que me involucran. Esta mujer mentirosa, manipuladora, que usa a sus hijos para limpiar su imagen... ¡No pides perdón a quien te hace daño! No le dejarías a tus hijos con alguien así", expresó con indignación.

Greissy no quería que sus hijos se acercaran a Milena

Greissy Ortega rompió su silencio en el programa de la Chola Chabuca luego de que el último fin de semana su hermana, Milena Zárate, se negara a reencontrarse con ella en vivo, aunque sí aceptó volver a ver a sus sobrinos. Ahora, Greissy reveló que no estaba de acuerdo con el reencuentro de Milena con sus hijos y explicó el motivo.

Sobre sus hijos, comentó lo siguiente: "Accedí, como tú mismo lo dices, accedí a que mis hijos la vieran y mi última hija la conociera, porque no la conoce".

Aunque también confesó que, por un tema de resentimiento, no estaba completamente convencida del encuentro entre Milena y sus hijos. "Más allá del resentimiento, puedo llamarlo, yo no quería ni siquiera... Hablé con Miluska, yo no quería ni siquiera que ella se acercara a mis hijos", agregó.

Según Greissy, no quería que sus pequeños se volvieran a encontrar con su tía, ya que considera que ella tuvo desafortunadas palabras hacia ellos hace un tiempo. "Por el hecho de que ella se tomó atribuciones al hablar mal de ellos en televisión", sentenció.

La tensión entre Greissy Ortega y Milena Zárate continúa escalando y parece no tener solución cercana. Mientras ambas defienden sus posturas desde diferentes espacios, el conflicto familiar se expone nuevamente ante la opinión pública, con los hijos de por medio y sin señales de una reconciliación próxima.