Milena Zárate sorprende al llamar enemiga a su hermana Greissy Ortega: "El odio que tiene no lo entiendo"

Milena Zárate volvió al sillón rojo de 'El Valor de la Verdad' para hablar sobre episodios poco conocidos de su vida familiar y su conflictiva relación con su hermana Greissy Ortega. Durante la entrevista con Beto Ortiz, la colombiana sorprendió al público al narrar los enfrentamientos que marcaron su vínculo y cómo llegaron al punto de considerar a Greissy su enemiga.

Milena confirma enemistad con su hermana

Uno de los momentos más impactantes de la entrevista se dio cuando Milena fue cuestionada sobre si considera a Greissy su enemiga. Aunque inicialmente, ante el polígrafo, negó la enemistad, en el programa se abrió y explicó sus razones:

"Los enfrentamientos que he tenido con ella no han sido por odio, sino de indignación por sus actitudes de ella y ver de todas las cosas que ha hecho a pesar de que yo he apelado a la familia. Todo te puedo decir que, pesar de que el corazón me dice una cosa y la cabeza otra, voy ahorita por mi cabeza y sí, solo una enemiga te puede hacer todas las cosas que ella me está haciendo", relató Milena.

La colombiana agregó que siempre ha intentado mantener una postura noble hacia su hermana, pero que la reacción de Greissy ha sido distinta. Según Milena, la enemistad se originaría porque ella ha dejado al descubierto algunas acciones de Greissy:

"Ese odio que entiende hacia a mí no lo entiendo porque ¿qué le he hecho? No lo sé, tal vez es su ser en su entraña, no le encuentro otra explicación. Yo creo que ella no me va a perdonar el hecho que yo la dejara al descubierto, a pesar de que la he vuelto a dejar entrar a mi vida hasta que nos volvimos a pelear hace tres años", explicó.

La pelea en el estacionamiento y los conflictos familiares

Milena también narró su versión sobre la pelea que tuvo con Greissy en el estacionamiento de América Televisión. Según contó, el conflicto se originó cuando ella se mudó a Estados Unidos con Ítalo y surgieron dificultades relacionadas con el viaje de su hermana:

"Greissy estaba vendiendo cosas de la casa para irse a Estados Unidos. Yo le dije que la iba a ayudar. Pero en su trayecto con los coyotes les robaron, pasaron de todo. Yo la aconsejaba sobre su relación con Ítalo, pero él terminó echándola con los hijos. Entonces le decía: 'Ya, reacciona, no puedes seguir con este chico'", mencionó.

Milena aclaró que su participación en otros programas, como La Chola Chabuca, solo le permitió ver a sus sobrinos, pero no a Greissy directamente. La confrontación ocurrió porque sintió que su hermana la había usado para promocionarse:

"Yo accedí a sentarme en la Chola y me dicen si estaría dispuesta a ver a Greissy. Le dije que no, pero si hay la oportunidad de ver a sus hijos, en buena hora. Ella estaba en la puerta, pero no accedí. Estuvo con los niños y la esperé a la salida para confrontarla porque sentí que me usó para promocionarse", relató.

En conclusión. participación de Milena Zárate en El Valor de la Verdad dejó al descubierto las profundas tensiones familiares que enfrenta y el delicado vínculo con su hermana. Entre confesiones sobre enemistad y enfrentamientos personales, la colombiana mostró un lado vulnerable, pero también firme, evidenciando que su relación con Greissy continúa siendo complicada