Milett Figueroa se despide entre lágrimas del "Cantando" y agradece a Tinelli: "Gracias por confiar en mí"

Milett Figueroa se despidió del popular reality argentino "Cantando" en un emotivo episodio final. La modelo peruana, visiblemente conmovida, agradeció a su pareja, Marcelo Tinelli, por la oportunidad brindada y expresó su orgullo de haber representado a Perú en un escenario tan importante. Entre lágrimas, Milett no solo reconoció el apoyo recibido, sino que también dejó un mensaje inspirador.

"Como peruana, me siento muy orgullosa de estar aquí y que me hayan recibido con los brazos abiertos. Me siento muy querida, muy cuidada, sostenida. Les agradezco un montón, no tengo palabras para agradecer tanto", dijo visiblemente emocionada.