Natalie Vértiz defiende a Yaco Eskenazi tras críticas por cómo manejan su dinero: "No es un mantenido"

Natalie Vértiz habló fuerte y claro sobre su relación con Yaco Eskenazi. La modelo no dudó en responder a quienes aseguran que ella es la única que mantiene su hogar y dejó en claro cómo funciona realmente su matrimonio.

Natalie Vértiz asegura que Yaco Eskenazi no es un mantenido

Natalie Vértiz decidió poner el parche y responder fuerte a todos los comentarios que vienen circulando sobre su matrimonio con Yaco Eskenazi. La influencer salió al frente para aclarar cómo manejan su economía en casa y dejó en claro que su relación funciona en equipo.

Desde hace un tiempo, en redes sociales se viene comentando que Natalie sería quien asume todos los gastos del hogar. Sin embargo, ella no dudó en desmentir todo y contar su verdad sin filtros.

Durante una entrevista en el pódcast "Aquí Entre Nos", la modelo explicó que su relación se basa en acuerdos claros desde el inicio. Además, aseguró que cada etapa que han vivido juntos los ha hecho crecer como pareja.

"Se respeta todas las perspectivas... pero como te digo Yaco no es un mantenido... sería incapaz de estar con un mantenido... hay épocas buenas y malas... Yo sí creo en que no tiene nada de malo que pueda ser 50/50, ¿no? O sea, en mi caso es algo que nos funciona y que hemos ido construyendo poco a poco la vida que ambos soñamos", dijo.

Con esto, dejó en claro que ambos aportan en el hogar y que no existe ningún problema en compartir los gastos. Natalie también contó que esta dinámica no es nueva. Desde que empezaron su relación, ambos han sabido apoyarse y asumir responsabilidades según el momento.

"Soy una mujer moderna, Yaco me puede engreír, pero ambos vamos a aportar y no me molesta porque sé que lo puedo hacer", acotó. "Yo creo que las personas que critican ese tipo de cosas, como que el hombre tiene que... En verdad, yo creo que depende de cada uno", aclaró.

Incluso recordó que hubo etapas donde Yaco ganaba más y otras donde ella tuvo mayor ingreso. Pero siempre se mantuvieron unidos, sin competir ni compararse. Para la ex Miss Perú, lo más importante es que los dos remen para el mismo lado y construyan juntos su vida.

"Cuando yo empecé, también Yaco era el que más ganaba y yo de repente un poco menos y ahí se iba como viendo las cosas, pero siempre hemos sido justos", afirmó.

Natalie habla del carácter de Yaco

En otro momento, la modelo también se refirió al carácter de su esposo. Reconoció que tiene un temperamento fuerte, pero resaltó que sabe controlarse por su familia.

"Yaco tiene un genio, pero sabe que tiene que controlarse y creo que no quiere un ambiente tóxico para sus hijos", comentó.

Esto demuestra que ambos buscan mantener un hogar tranquilo y sano para sus pequeños. Natalie fue clara al decir que cada pareja tiene su propia forma de organizarse. Por eso, considera que no deberían juzgar su relación sin conocerla.

También dejó en claro que aportar económicamente no la hace más ni menos, sino que es una decisión que la hace sentir bien. Además, explicó que el estilo de vida que llevan es resultado del esfuerzo de los dos, no de uno solo.

"Somos un equipo, siempre hemos sido conscientes de cada uno y somos un equipo y creo que así es como uno va construyendo la vida que quiere", finalizó.

En conclusión, Natalie Vértiz salió al frente para aclarar los rumores y dejó en claro que su relación con Yaco Eskenazi se basa en el apoyo mutuo y el trabajo en equipo. Ambos aportan según el momento y han sabido adaptarse a cada etapa de su vida juntos. Más allá de las críticas, la pareja mantiene firme su dinámica y apuesta por construir un hogar en conjunto.