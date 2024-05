¡No se corre! Cuto Guadalupe espera invitación de Yahaira Plasencia para ir a su podcast: "Si tiene humildad"

¡La fe es lo más lindo de la vida! El avance de la tecnología ha traído consigo grandes cambios en todos los ámbitos de la vida. En el mundo de las comunicaciones, cada vez es más común la digitalización y, en ese sentido, el nacimiento de los famosos podcast no es la excepción. Recientemente, Yahaira Plasencia se sumó a la larga lista de personajes de "Chollywood" que tienen uno y muchos le piden que tenga como invitado al "Cuto" Guadalupe. Al respecto, el exjugador de Universitario no dudó en responder y sorprendió al revelar que no tendría ningún inconveniente en aceptar el llamado, pero dejó una contundente frase contra la salsera.

¿Cuto Guadalupe se encontrará con Yahaira Plasencia?

Recientemente, Yahaira Plasencia sorprendió a todo el público al revelar el gran estreno de podcast "Hablando con la Yaha". Para este nuevo proyecto, la salsera reveló que ha trabajado muchísimo y lo lleva en paralelo con su nueva faceta como conductora de televisión del programa "Al Sexto Día".

Tras su gran estreno, muchos usuarios en redes no tardaron en pronunciarse y le pidieron a la "amiguísima" de Sergio George que en su podcast tenga como invitados a Magaly Medina, Jefferson Farfán, Melissa Klug, Cuto Guadalupe, entre otros polémicos personajes con quien ha tenido más de un enfrentamiento.

Si bien hasta el momento la salsera no se ha pronunciado, el que sí lo ha hecho es el exfutbolista de Universitario, Cuto Guadalupe. Las cámaras de "América Hoy" abordaron al exdefensor central, quien señaló que no tendría ningún problema en aceptar una invitación de Yahaira Plasencia.

"Si ella me llama, ella misma, sí, ¿por qué no? Yo no arrugo, pero no creo que ella me llame...no sé. Si tiene ella humildad de llamarme y quiere que vaya a su programa, yo voy, voy porque voy", expresó, dejando en claro que la "llamada ganadora" tendría que ser de la propia Yahaira Plasencia.

"¿Limarían asperezas?", le preguntó la reportera. "Asperezas, claro. Cómo inició todo. No fue ninguna rencilla, fue algo normal que se inició porque ella dijo algunas cosas que no debió decir. Si el público está que le pide, ella tiene que intentar al menos entrevistarme", acotó el exfutbolista.

¿Qué había dicho sobre la salsera?

En una pasada entrevista con Verónica Linares, Cuto Guadalupe habló sobre la enemistad que tiene con Yahaira Plasencia. El exfutbolista de la selección peruana reconoció que la salsera le cae demasiado antipática y no dudó en expresar los motivos para esta valoración.

"La prefiero lejos, años luz. ¿Sabes el significado de odiar o que no me cae? Yo pienso que ella nunca supo lo que es la humildad, ni va a saber lo que es la humildad. Porque cuando tú eres humilde, tú tienes que ser siempre el mismo. Y si tú no respetas a la prensa o quieres que no te hagan preguntas y dices: 'que no, esto no'", dijo.

Incluso, en su momento, también la comparó con Daniela Darcourt y destacó que la intérprete de "Señor Mentira" está muy por encima de Yahaira. "Voy con Daniela porque ella se ha preparado, ha estudiado, habla como dos idiomas. Está en un nivel espectacular y espero que en algún momento Yahaira estudie para canto porque tienes que pulir. Si tú quieres trascender, tienes que trabajar para eso. Pulir ciertas cosas y mejorar, porque si con (Sergio) George no llegaste, entonces George no es mago tampoco", enfatizó.

Sin embargo, con sus recientes declaraciones, podría dar pie a una posible reconciliación entre el Cuto Guadalupe y Yahaira Plasencia. ¿Se dará este junte esperado? Queda esperar a ver mayores novedades en el podcast "Hablando con la Yaha", el cual viene teniendo buenos números en redes sociales.