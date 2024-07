¡No puede ser! Camilo y Evaluna anuncian su SEPARACIÓN a pocos días de la llegada de su segundo bebé

Evaluna Montaner y Camilo se han convertido en las parejas más sólidas del espectáculo internacional. Sin embargo, anunciaron su separación en pocas semanas que ella tiene luz a su segundo bebé. En esta nota te contamos el motivo.

La pareja lleva cuatro años de matrimonio y se han convertido en signo de admiración para sus seguidores. No obstante, generaron preocupación entre sus fanáticos al anunciar que estarán juntos pero recibir al nuevo bebé.

Para alegría de todos los fanáticos de la pareja, Camilo y Evaluna confirmaron que no han terminado su relación y sólo se van a separar debido a que Evaluna debe regresar a Miami porque ya no tiene fuerzas para acompañar a Camilo en sus giras por su avanzado estado de gestación.

Por su lado, Camilo se mostró sumamente apenado por la partida de su mamá pero estará enfocado en su gira y desde que la ama mucho.

"Evaluna está muy embarazada y sintió en su corazón que era hora de irse para la casa a estar en casa, soltar el ancla y en calma, a mí todavía me queda una semana de gira y la verdad que me pone triste no estar con ella", expresó.