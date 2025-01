Olenka Mejía revela cómo reaccionó Jefferson Farfán cuando se enteró de su embarazo: "Nunca lo imaginé"

La modelo y abogada Olenka Mejía sorprendió al contar detalles inéditos sobre su embarazo con Jefferson Farfán. En una entrevista para el podcast "Café con la Chevez", reveló cómo recibió la noticia y cuál fue la reacción del exfutbolista cuando se lo contó.

Olenka Mejía confesó que su embarazo fue totalmente inesperado, ya que había cambiado de método anticonceptivo y además tiene ovarios poliquísticos, lo que hacía poco probable que pudiera quedar en cinta.

Jefferson Farfán no reaccionó mal. Cuando Olenka le contó a Farfán sobre su embarazo, el exjugador no se alteró ni reaccionó de forma negativa. Al contrario, le dio tranquilidad asegurándole que encontrarían una solución juntos.

Olenka Mejía sobre Jefferson Farfán.

Incluso, Olenka narró que durante su embarazo sufrió una hemorragia y tuvo que acudir de emergencia a una clínica. Aunque esperaba que Farfán la acompañara, él le explicó que no podía ir porque su presencia llamaría la atención.

"Yo me asusté, le comuniqué y él me dijo: 'Sabes qué, yo no puedo ir a la clínica porque soy público, pero va a ir una persona de mi confianza'. Me dio el nombre de la persona y esa persona había trabajado con él por más de 25 años" , detalló.

A pesar de esto, Olenka no estuvo sola. Contó que fue acompañada por su prima, una amiga y la persona enviada por Farfán. Luego, Mejía reveló Jefferson estuvo pendiente en todo momento, habló con el doctor y que sí llegó a ir a la clínica y el chofer estuvo ahí.

Según Olenka, su relación con Jefferson Farfán comenzó a deteriorarse después de que ella hiciera un comentario en televisión que no le gustó al exfutbolista.

"Él no lo tomó bien, me dijo: '¿Pero cómo vas a decir eso? No me parece'. Bueno, le dije '¿voy a aclararlo?', y me dijo: 'No, Olenka, mejor manda un comunicado, esas cosas no las vuelvas a hacer'. No le gustó y desde ahí siento que todo fue mal...", contó.