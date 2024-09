¡Orgullo peruano! Gian Marco y su hija Nicole Zignago están nominados en los premios Latin Grammy 2024

Uno de los eventos más importantes de la música donde se reconoce el talento de artistas latinos, acaba de lanzar su lista de nominados. Latin Grammy 2024 acaba de nombrar a los peruanos Gian Marco y a su hija Nicole Zignago como nominados para llevarle el ansiado premio.

El reconocido cantante y compositor Gian Marco cuenta con una trayectoria musical exitosa donde sus éxitos lo han llevado a nivel internacional. Su hija Nicole Zignago le siguió los pasos como artista y se lanzó hace varios años como cantante. Ahora, padre e hija acaban de ser anunciados como nominados en los Latin Grammy 2024.

Hoy 17 de setiembre, la organización de los Premios Latin Grammy 2024 anunciaron a los nominados de este año. Hace unas horas, se anunció que el cantante Gian Marco está nominado en dos categorías, a 'Mejor Álbum Vocal Pop Tradicional' con 'Aún me sigo encontrado' y a Mejor Canción del Año con el tema del mismo de su álbum, que interpreta junto a Rubén Blades.

Por medio de sus redes sociales, el peruano expresó su emoción: "No tengo palabras, dos nominaciones al Latin Grammy este año. Agradecido inmensamente, estoy muy feliz, mejor álbum pop tradicional y canción del año, 'Aún me sigo encontrando'. Besos para todos, gracias por este honor, no tengo palabras, estoy feliz".