Orquesta 'Las Estrellas de la Cumbia' vuelven a ser extorsionados: delincuentes exigen S/20 mil

La orquesta chiclayana Las Estrellas de la Cumbia enfrenta otra amenaza tras recibir un nuevo mensaje extorsivo. Delincuentes enviaron un video con dinamita, municiones y un cartel con el nombre del grupo, exigiendo S/20 000 para no atacar sus presentaciones. El hecho generó preocupación entre los músicos, quienes ya sufrieron situaciones similares en años anteriores.

Extorsionadores envían video con dinamita y amenazas directas

La amenaza llegó vía WhatsApp y, según los integrantes, fue firmada por la organización criminal La Nueva Generación. El mensaje incluía advertencias directas y un tono intimidante que buscaba presionar a la orquesta.

"Este mensaje es para la agrupación 'Estrellas de la Cumbia'. Ustedes están en tierra de nadie, y los tombos no los van a cuidar 24 horas. Queremos 20 mil soles a cambio de no perjudicarlos. Antes de que pase algo, les damos esta advertencia", se lee en el texto recibido.

Los delincuentes afirmaron conocer cada detalle de sus shows y aseguraron contar con explosivos suficientes para atentar contra ellos. Incluso mencionaron que podrían irrumpir en pleno espectáculo.

"Queremos 20 mil soles a cambio de no atentar contra su agrupación, antes de perjudicarlos (...) no vaya a ser que en alguna presentación les caigamos a balazos en el escenario y cualquiera de ustedes resulte herido", recalcaron en otro mensaje.

En el video enviado se observan 20 cartuchos de dinamita dentro de una caja, dos explosivos adicionales con cables de uso minero, tres balas y un cartel con el nombre de la orquesta. El número desde el cual se enviaron los mensajes fue identificado como 941655661.

Los extorsionadores también recordaron casos previos, como el de Agua Marina, para insistir en que su amenaza es real. Además, exigieron que alguien del grupo se comunique con ellos "para solucionar" el pago y advirtieron que "no aceptan un no como respuesta".

La orquesta se refuerza y teme que las amenazas escalen

Esta nueva intimidación constituye la cuarta amenaza que recibe la agrupación norteña. En ocasiones anteriores, la Policía detuvo a dos presuntos extorsionadores, de los cuales uno permanece en prisión preventiva. Sin embargo, los intentos de extorsión no han cesado.

El coordinador Erick Panta Rodríguez describió el clima que se vive dentro de la orquesta. "Esta vez las amenazas son más directas. Nos paralizan. Nos llena de nerviosismo", comentó para América Noticias.

La vocalista Rosario Vílchez también expresó su preocupación, señalando que todo el equipo trabaja con humildad y que estas situaciones los obligan a extremar medidas de seguridad cada vez que suben a un escenario.

Pese al temor, la agrupación cumplió su agenda y se presentó el último sábado en Pucusana, reforzando su seguridad privada mientras esperan avances en la investigación policial.

Las Estrellas de la Cumbia vuelven a enfrentar un episodio de violencia que complica su labor artística y expone el riesgo constante que viven muchas agrupaciones musicales en el país. El caso ya está en manos de las autoridades, pero los músicos piden mayor protección para seguir trabajando sin miedo a que una amenaza se convierta en un ataque real.