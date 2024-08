Oscar D' León vuelve al Perú para presentarse en "Una noche de Salsa 13": Conoce aquí los detalles

Óscar Emilio León Simosa, más conocido como Oscar D'León, llega al Perú para estar en 'Una noche de Salsa 13'. El evento confirmó la presencia del cantante, una de las figuras más emblemáticas del género, como parte de la lujosa cartelera que tendrá esta nueva edición que se realizará el sábado 29 de marzo de 2025 en el Estadio Nacional de Lima.

Oscar D' León vuelve al Perú

El 'Faraón de la Salsa' se mostró feliz de reencontrarse con su público luego de 10 años de ausencia. Es importante destacar que fueron sus propios fanáticos quienes solicitaron en redes sociales su presencia en un show tan prometedor.

"Perú es uno de los epicentros de la salsa en el mundo y me siento realmente feliz de reencontrarme con mis fanáticos que siempre me han recibido con cariño", subrayó el artista venezolano que llega con su orquesta completa.

"Una noche de Salsa" es considerado el mejor festival del género en la región. Para esta edición Tropimusic, que es la empresa organizadora del evento, no ha escatimado en esfuerzos a fin de poner a disposición del público entradas con precios que van desde los 25 nuevos soles, ello con el objetivo de que nadie se quede sin disfrutar de este espectáculo de primer nivel. Cabe mencionar que los boletos están a la venta en Teleticket con un 20% de descuento hasta el 15 de septiembre hasta agotar stock.

Artistas en "Una noche de Salsa 13"

"Una Noche de Salsa" regresa en su edición número 13. Jerry Rivera, Niche, El Gran Combo de Puerto Rico y Willie Gonzáles han sido anunciados como las primeras sorpresas. El espectáculo contará con 10 estrellas internacionales del género que se presentarán sobre un mismo escenario, ello sin contar las figuras nacionales.

Para esta edición la salsa también se viste de gala para anunciar a sus estrellas del momento. Jerry Rivera se ha convertido en un clásico de la salsa romántica en el mundo. Sus temas "Ese", "Magia", "Cara de niño", "Amores como el nuestro", "Me estoy enloqueciendo por ti", entre muchos otros forman parte de un repertorio valioso para el género que lo ha hecho ganador de importantes premios internacionales.

Niche, El Gran Combo de Puerto Rico y Willie Gonzáles pondrán a bailar a todos los asistentes con sus legendarios y clásicos temas. "Brujería", "Un verano en New York", "Trampolín", "Una aventura", "Sin sentimiento", "Hagamos lo que diga el corazón", "Hazme olvidarla", "No es casualidad", "No podrás escapar de mi", entre muchos otros grandes éxitos.

Y ahora, tras confirmarse que Oscar D' León regresa al Perú para estar presente en "Una noche de Salsa 13", no cabe duda que hará vibrar a todos los salseros de corazón que asistan al evento el próximo 29 de marzo en el Estadio Nacional.