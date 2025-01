Pamela Franco se hizo nuevo RETOQUITO en el rostro: "Para que mi cara se vea más perfilada"

Pamela Franco ha demostrado en más de una oportunidad que le gusta mantenerse bella y joven, por lo que frecuentemente se somete a procedimientos estéticos. La 'bomba sexy de la cumbia' contó que se ha realizado un nuevo retoque para definir su rostro.

La intérprete de "Dile la verdad" compartió a través de Instagram que acudió a su médico cirujano de confianza para realizarse un nuevo procedimiento en el rostro. Según explicó, llevaba bastante tiempo con ganas de hacerse este tipo de retoques para lucir mejor.

"Hoy me tocó visita con el doctor que siempre ve mi carita. Me voy a hacer unos arreglitos que hace tiempo quería hacerme para que mi cara se vea más perfilada. Me encantó porque se ve súper sutil", dijo Pamela Franco en un video donde mostró el antes y después del procedimiento.