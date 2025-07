Patricio Parodi revela que él y su hermano fueron 'pepeados' en conocido evento: "Nos pusieron algo en el vaso"

Tremendo susto se llevó Patricio Parodi. El chico reality reveló en "América Espectáculos" que él y su hermano fueron 'pepeados' en un conocido evento, realizado el último fin de semana. Aseguró que tanto él como su hermano no se acuerdan de nada de lo que pasó.

Patricio Parodi revela que él y su hermano fueron 'pepeados'

Patricio Parodi pasó un momento preocupante en una reciente fiesta. El chico reality asistió junto a su hermano al evento "Cochinola", pero jamás imaginó que terminarían siento 'pepeados'. Según contó, alguien les habría puesto algo extraño en las bebidas.

En declaraciones para "América Espectáculos", Patricio reveló que él y su hermano se sintieron muy mal sin razón aparente.

"Lamentablemente alguien malintencionado me tiene que haber puesto algo en el vaso. Es muy probable, porque mi hermano y yo estuvimos muy mal. No me acuerdo nada, ni él. Las últimas horas no tomé mucho como para decir 'ok'. O sea, no pongo excusas porque al fin y al cabo gracias a Dios, digo, no pasó nada", comentó bastante serio.

A pesar de lo vivido, el chico reality agradece haber estado bien acompañado de sus amigos y de gente segura.

"Gracias a Dios he estado con amigos, con mi seguridad, con chofer. Cuando me puse mal, me han llevado para mi casa. Por eso me fui temprano... Y tampoco tomé mucho como para decir, bueno, fue el trago, ¿no? Y que mi hermano y yo estemos mal, cuando hemos tomado muy poco fue raro", contó.

Lanza advertencia a sus seguidores. Patricio aprovechó las cámaras para dejar un mensaje de precaución al público joven. Además explicó que las circunstancias en cómo se dieron las cosas fueron extrañas.

"Uno está expuesto a cualquier cosa. No porque seas conocido o no. Cualquier persona puede estar cerca de alguien malintencionado que quiera robarte o hacerte daño", advirtió. "No tomé mucho y no es que no esté saliendo. Estoy saliendo seguido, entonces conozco el ritmo, el aguante que puedo tener. Es raro. Simplemente fue eso. Me divertí lo que pude, lo que recuerdo, y la pasé bien con mis amigos", dijo, aún sorprendido por lo ocurrido.

Rebeca Escribens también da su consejo

Luego de ver las declaraciones de Patricio, la conductora Rebeca Escribens no dudó en aconsejar a todos los jóvenes desde su programa.

"Lo que vayas a tomar en una fiesta, sea agua, gaseosa o trago... si te sirvieron y dejas el vaso para irte a bailar, ese vaso ya no es tuyo. Ya fue. Te sirves otro", dijo con firmeza.

Además, recordó un consejo que siempre le dieron sus papás sobre las bebidas que tome en cualquier evento o fiesta.

"Cuando tomes de botella, ponle el dedito a la boquilla. Tápala. Uno está en jajajá, jijijí, no sabes qué puede estar pasando al costado. Así que, a cuidarse porque estas cosas pasan en todos lados. Y más si son chibolos y jóvenes, ¿no? Y hasta los adultos también nos puede pasar", expresó.

Lo vivido por Patricio y su hermano sirve para alertar a cualquiera que disfrute de fiestas. Patricio confesó que él y su hermano fueron 'pepeados', pero dejó claro que no importa si eres figura pública o no, cualquiera puede ser víctima de una mala jugada. Como dijo Rebeca, mejor prevenir que lamentar.