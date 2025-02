Peluchín cree Xiomy Kanashiro se 'arrebató' en dar fin a su romance con Jefferson Farfán

Tras varias semanas de rumores donde se lucían juntos confirmando así su romance, Xiomy Kanashiro anunció el fin de su romance con Jefferson Farfán. Para los conductores de 'Amor y Fuego', la bailarina habría sido la persona en arrebatarse tras haber tenido aparentemente un 'pleito' de pareja.

Tras haber sido oficializada aparentemente después de su cumpleaños, Xiomy Kanashiro dio por terminada su relación hoy a las 8:00 a.m., donde unas horas después fue confirmado por Jefferson Farfán.

Después de estos últimos acontecimientos, los conductores Rodrigo González y Gigi Mitre expresaron su opinión. Además, 'Peluchín' terminó afirmando que la bailarina ya convivía con el empresario y futbolista conocido como la 'Foquita'.

Luego, Rodrigo González revela que la bailarina fue la primera en dejar de seguir al futbolista. Al parecer, Jefferson Farfán se habría despertado y notó sobre su comunicado, para terminar confirmando al ver que supuestamente tendría un parecido con la pareja de Paolo Guerrero, Ana Paula Consorte.

"Ella dejó de seguir a Jefferson y él aún la seguía. Ella se ha arrebatado por algo, ya no quiero estar contigo o si no pasa esto, yo ya termino contigo. Jefferson habrá pensado que no era cierto. Ella lo dejó de seguir e hizo el comunicado, pasó el rato y dijo 'ah ella es así, Ana Paula en potencia, no, yo también'", comentó su opinión Rodrigo.