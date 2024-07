Peluchín defiende a Edson Dávila tras críticas de Janet Barboza: "Aunque te pese, él es el alma del show"

Rodrigo González, conocido como 'Peluchín', no se guardó nada y defendió a Edson Dávila, más conocido como 'Giselo', tras las duras críticas que recibió de Janet Barboza en "América Hoy". Durante su programa "Amor y Fuego", Peluchín destacó la importancia de Giselo en el programa matutino y criticó la forma en que Janet Barboza manejó la situación en vivo.

Rodrigo González no dudó en criticar la actitud de Janet Barboza y sus compañeras de "América Hoy". Ellas se mostraron molestas con Edson Dávila por supuestamente hablar mal de ellas en el podcast de Andrea Llosa.

"Tú puedes ser la sincerota de la cuadra, la más frontal, pero los trapos sucios se lavan en casa. Que a ti (Janet) no te inviten a los podcast porque no tienes nada que decir y que él tenga que explicar al aire y Ethel diciéndole: 'Divide y vencerás'. ¿Quién quiere dividir? Tenemos vida" , expresó con firmeza.

Giselo, el alma del programa. Peluchín destacó el papel fundamental de Edson Dávila en el programa matutino, describiéndolo como el "alma de la fiesta, la bisagra, la columna vertebral del programa".

"Ustedes no quieren aceptar que él es el alma de la fiesta, la bisagra, la columna vertebral del programa y sí, Retoquitos, aunque te pese y te moleste, él es el alma de show. Si a ti te baja el ego, es tu problema" , enfatizó.

Un mensaje de aliento para Giselo. Rodrigo González también animó a Edson Dávila a considerar tener su propio programa, sugiriendo que tiene el talento necesario para destacar sin sus compañeras de "América Hoy".

"Él se minimiza solo. Sí es verdad que no vas a tener un programa como 'América Hoy', pero quien te quiera con tu talento, armará un show donde tú te luzcas. Puedes tener una parte de secuencias donde no exista Ethel y la Retoquitos. Cuando te decimos que puedes tener un show, te lo decimos porque puedes tener uno mejor" , afirmó.

El conflicto comenzó cuando Edson Dávila hizo comentarios en el podcast de Andrea Llosa que molestaron a Janet Barboza y sus compañeras. Janet, notablemente molesta, expresó su descontento durante una transmisión en vivo de 'América Hoy'.

"Me molesta que te vayas a podcasts a hablar mal de tus compañeras. En este programa somos un equipo, en este programa hay personas que nos levantamos temprano y nos sacamos la mugre para trabajar y de verdad hacemos hasta lo imposible para que esto funcione, pero cuando hay una persona afuera y es permisivo para ganar titulares, a mí no me gusta", declaró Janet.