Precio del DÓLAR HOY, 24 de setiembre: Conoce el tipo de cambio para la compra y venta en Perú

El tipo de cambio en el país inicia este miércoles 24 de setiembre con una leve baja, en medio de un mercado cambiario que sigue mostrando solidez. La divisa estadounidense continúa dentro de un rango predecible, lo que brinda tranquilidad a empresas y ciudadanos que realizan operaciones en dólares.

¿Cuál es el precio del dólar hoy?

De acuerdo con el reporte de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), el precio de compra se sitúa en S/ 3.495, mientras que el de venta alcanza S/ 3.509. Esta variación mínima respecto a la sesión anterior confirma la tendencia de estabilidad que se ha observado durante todo el mes.

Estabilidad que favorece a la economía. En las últimas semanas, el dólar ha fluctuado de manera moderada, moviéndose entre los S/ 3.47 y S/ 3.54. Analistas financieros señalan que la solidez del sol peruano se respalda en el flujo constante de exportaciones, la política monetaria prudente del Banco Central de Reserva y un entorno de confianza entre inversionistas locales e internacionales.

Precio del dólar del 1 al 24 de setiembre. (SUNAT)

Incluso en un contexto internacional marcado por ajustes en las tasas de interés de Estados Unidos y tensiones comerciales globales, el mercado peruano ha mantenido un comportamiento ordenado. Esta previsibilidad beneficia a los importadores, que pueden planificar pagos con mayor certeza, y a los hogares que poseen deudas en dólares, reduciendo el riesgo de encarecimiento repentino.

Impacto en transacciones y ahorro. Las casas de cambio y entidades bancarias reportan que la diferencia entre la compra y la venta se mantiene ajustada, facilitando operaciones diarias para viajeros, ahorristas y comerciantes. La competencia en este sector ayuda a que los márgenes no se disparen, permitiendo que el público acceda a cotizaciones competitivas en todo el país.

Asimismo, expertos recomiendan seguir de cerca las variaciones del billete verde, pero destacan que el escenario actual no representa peligro de volatilidad en el corto plazo. Las proyecciones apuntan a que el dólar seguirá en un rango estable mientras la economía peruana conserve sus fundamentos.

¿Dónde cambiar dólares?

Si este miércoles 24 de setiembre de 2025 vas a comprar o vender dólares, es mejor que primero revises bien el tipo de cambio antes de hacer cualquier operación. Recuerda que el precio puede variar según el banco, la casa de cambio o la aplicación que uses. Aunque la economía se mantiene estable, siempre es importante estar informado para no perder dinero y aprovechar al máximo tu plata.

Además, se recomienda consultar páginas oficiales del Estado antes de realizar cualquier transacción. Aparte de la SUNAT, estas son otras fuentes confiables donde puedes ver el tipo de cambio actualizado:

Superintendencia de Banco, Seguros y AFP (SBS)

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)

Banco de la Nación (BN)

En resumen, el dólar en Perú registra este miércoles 24 de setiembre un precio de S/ 3.495 para la compra y S/ 3.509 para la venta, consolidando la calma en el mercado cambiario. Este panorama de estabilidad permite a empresas y familias planificar con confianza sus operaciones en moneda extranjera, en medio de un entorno internacional aún incierto.