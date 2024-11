¡Qué fuerte! Pastor Fabio Ubierna abandona programa EN VIVO tras tensa pelea con Rosario Sasieta

El programa América Hoy invitó al pastor Fabio Ubierna para hablar sobre la aprobación del dictamen de unión civil entre personas del mismo sexo, sin imaginar que terminaría protagonizando una intensa pelea con la abogada Rosario Sasieta y, posteriormente, abandonaría el set de forma abrupta.

Recordemos que hace unos días, la Comisión de Justicia aprobó el mencionado dictamen, que busca reconocer la consolidación del patrimonio conjunto de las parejas del mismo sexo, lo cual sería un gran paso en la sociedad para la comunidad LGBT.

El pastor Fabio Ubierna tenía una postura muy radical respecto al tema, la cual contrastaba mucho con la de la doctora Rosario Sasieta. Sin embargo, nadie imaginó que la discusión alcanzaría un nuevo nivel cuando los conductores del programa le pidieron al pastor que no continuara con sus intervenciones para dar espacio a los demás panelistas.

El conductor Edson Dávila pidió intervenir en diversas ocasiones y, al no ser escuchado, el productor del programa, Armando Tafur, le pidió al pastor que le diera espacio al popular 'Giselo', lo cual molestó al religioso, quien se retiró bruscamente, no sin antes explotar contra los presentes.