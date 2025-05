¡Que ni la nombre! Milena Zárate le manda fuerte advertencia a Maicelo antes de "El Valor de la Verdad"

La colombiana Milena Zárate explotó tras enterarse que Jonathan Maicelo estará en "El Valor de la Verdad". Asegura que tomará acciones legales si el boxeador menciona su nombre o habla de un supuesto romance.

Milena Zárate demandaría a Maicelo si la menciona en EVDLV

¡Se armó! La cantante colombiana Milena Zárate está furiosa y lista para defender su nombre. En una entrevista reciente, advirtió que demandará al exboxeador Jonathan Maicelo si este llega a mencionarla durante su participación en el programa "El Valor de la Verdad".

Todo comenzó cuando se anunció que Maicelo se sentará en el famoso sillón rojo este domingo. Aunque aún no se sabe qué temas tocará, Milena no quiere sorpresas y ya lanzó su advertencia. Milena fue clara al referirse a Maicelo. No quiere que su nombre sea usado para generar polémica, y menos en televisión nacional.

"A todos les contestaré por orden de llegada. No habrá ningún títere que se quede sin cabeza. Suficiente raticida tengo para todos, no voy a permitir que nadie manche mi nombre y menos porque mi hija ya es grande. Él también tendrá su vuelto", declaró al diario Trome.

Hasta el momento, el adelanto del programa no muestra que Maicelo mencione a Milena, pero ella prefiere adelantarse antes que ver afectada su imagen.

También va contra su hermana Greissy

La cantante no solo se enfrenta a Maicelo. También está lista para tomar acciones legales contra su hermana Greissy Ortega, quien aseguró en un pódcast que Milena le fue infiel a su expareja con un primo.

Molesta por lo dicho, Milena respondió sin rodeos: "Uno es esclavo de sus palabras, acciones y mentiras. Créeme que le voy a contestar, pero nunca contesto con palabras porque las palabras se las lleva el viento... Va a tener que probar lo que ha dicho", afirmó.

Y agregó que le preocupa el daño que esto podría hacerle a su hija pues está expuesta a lo que se pueda expresar de ella en los medios de comunicación.

"Ella no se da cuenta de que mi hija ya está entrando a la adolescencia, así que para que quiera dañar mi imagen lo tiene que hacer con base", señaló.

Sigue con sus proyectos, pero no bajará la guardia. Aunque Milena se encuentra trabajando en la grabación del teaser de su nueva serie, no piensa dejar pasar estas acusaciones.

"Ahora estoy a full con las grabaciones del teaser de mi serie, pero le caerá su demanda y le responderé", aseguró.

Milena Zárate no se quedará con los brazos cruzados. Si Jonathan Maicelo habla de ella en televisión, le llegaría su demanda. Y a su hermana Greissy también le tocará dar explicaciones. La colombiana lo dejó claro: no permitirá que nadie manche su nombre ni el de su familia. El desenlace con respecto a que acción tomaría Zárate se verá este domingo en "El Valor de la Verdad".