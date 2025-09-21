RADIO KARIBEÑA EN VIVO
¿Habló de su ex?

Rafael Cardozo reaparece en sus redes tras compromiso de su ex Cachaza con André Bankoff ¿Qué dijo?

Por medio de sus redes, Rafael Cardozo se hizo presente tras el compromiso de matrimonio de Carol Reali con su pareja y así reaccionó.

Rafael Cardozo reaparece tras compromiso de su ex Cachaza con André Bankoff
Rafael Cardozo reaparece tras compromiso de su ex Cachaza con André Bankoff (Composición Karibeña)
21/09/2025

Como se conoce, Carol Reali se comprometió finalmente con su pareja André Bankoff en una romántica propuesta. Ahora, su expareja Rafael Cardozo reapareció en sus redes tras el próximo matrimonio de su exnovia 'Cachaza'. 

¿Qué dijo Rafael Cardozo de 'Cachaza'?

Cuando Carol Reali estuvo en 'EEG' mantuvo una relación de aproximadamente 12 años con Rafael Cardozo y comprometida por varios años, hasta antes de terminar su relación. De esta manera, la brasileña se regresa a Brasil donde conoce a una nueva persona que le pidió la mano después de dos años juntos y ella aceptó.

Por su parte, los seguidores que vieron la relación de Cachaza con él, quieren saber cómo reaccionó el ex chico reality. Por medio de sus redes, Cardozo apareció realizando bastante energía y luego, aparece comiendo una hamburguesa mientras ve un partido. 

"Que rico fin", expresó el brasileño por sus redes

Acciones de Rafael Cardozo
Acciones de Rafael Cardozo

La pedida de mano

La modelo brasileña Carol Reali, más conocida como 'Cachaza', anunció que se casará con el actor André Bankoff. La noticia llegó el sábado 20 de septiembre y de inmediato conquistó a sus seguidores. En sus redes sociales, la exchica reality compartió fotos y videos del romántico momento en que su novio le entregó un hermoso anillo de compromiso, en un escenario de ensueño frente al mar.

"SIIIIIIIIIIIIIII!!!!!!!!! Un sí lleno de emoción, de lágrimas bonitas y de la certeza más grande de mi vida: quiero caminar contigo para siempre", escribió Cachaza en Instagram, dejando claro que no tuvo ninguna duda para aceptar.

Un romance que empezó en Brasil. Carol y André se conocieron en su país natal a inicios de 2023, cuando él la invitó a cenar. Desde entonces, la relación fue creciendo hasta convertirse en una de las más sólidas del espectáculo. Antes de este romance, 'Cachaza' mantuvo una relación de más de 12 años con Rafael Cardozo, etapa que cerró para empezar una nueva vida.

Por su parte, el actor brasileño también se mostró feliz con este paso tan importante y no dudó en compartir su emoción con todos sus seguidores. Con un mensaje lleno de cariño, reafirmó el amor y el compromiso que siente hacia su pareja.

En conclusión, la expareja de Carol Reali estaría ignorado el compromiso de la modelo brasileña o no le restaría importancia la toma decisiones de 'Cachaza'. Por ello, Carlos Cardozo solo apareció realizando un ejercicio, pero también que vaya directamente a una entrevista.

